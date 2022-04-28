Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш в інтерв'ю CNN після зустрічі з російським президентом Володимиром Путіним пояснив, в якому випадку в Україні закінчиться війна.
Антоніу Гутерріш вважає, що війна в Україні закінчиться тоді, коли російська федерація захоче її закінчити. Він визнав, що "зустрічами" війну з росією не закінчити".
"Війна закінчиться, коли РФ вирішить її закінчити, і коли після припинення вогню з'явиться можливість серйозної політичної угоди. Ми можемо проводити скільки завгодно зустрічей, але це не те, що покладе край війні", - сказав генсек ООН.
28 квітня він відвідав практично зруйновану росіянами Бородянку. Він був шокований побаченим і каже, що представив і свою сім'ю, яка могла бути в одному з цих будинків. Також генеральний секретар ООН після побаченого зазначив, що немає жодного способу, щоб війна була прийнятною в 21 столітті.
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