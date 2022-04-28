Поки російські провокатори і кремлівська ботоферма не досягли своєї мети.

Генерал-майор СБУ Віктор Ягун не вірить у реалізацію Кремлем сценарію втягування Придністров'я у війну. Про це Ягун сказав в ефірі проекту FREEДОМ на YouTube-каналі "Україна 24".

Росія хоче спровокувати Придністров'я на ворожі дії і міжнародний конфлікт на кордоні з Україною. При цьому невизнана республіка хоче зберегти нейтралітет. Генерал-майор пояснив, що такий сценарій задуманий росією для спроби відволікти ЗСУ.

"Так, "президент" невизнаної республіки передав привіт Україні, намагаючись сказати - ми точно не хочемо ніякої війни. Мовляв, ми люди нейтральні, не маємо ніякого відношення до того, що відбувається, і свій нейтралітет ми будемо тримати до кінця. Втім, до кінця дня він все ж визнав, що "це все-таки, мабуть, Україна". Що зрозуміло – адже повинен так чи інакше витримувати проросійську риторику", - розповів Ягун.

На думку генерал-майора, такі "маневри" свідчать про одне: поки російські провокатори не досягли своєї мети. Крім того, для виходу на цей регіон окупантам слід пройти Миколаїв і Одесу, "але вони не можуть пройти навіть Чорнобаївку".

"Всі розуміють, ну яке може бути Придністров'я, якщо вони не можуть пройти Чорнобаївку? Якщо вони планують підірвати десант на Дунаї, їм потрібні кораблі, які вони не зможуть прикрити без крейсера "Москва", який кудись подівся. Мені незрозуміло, чому вся ця фантастика обговорюється вже кілька днів", - упевнений Ягун.



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