В мережі з'явилися кадри, на яких, як стверджується, зафіксовано перекидання військової техніки Білорусі до кордону з Польщею.

Відповідні кадри, зокрема, публікують телеграм-канали. Уточнюється, що, найімовірніше, війська перекидаються на тлі заяв Польщі про старт військових навчань.

Як повідомлялося, Польща готується вже 1 травня почати військові навчання. Так, громадян попросили не публікувати інформацію та фото пересувань військ та їх місцезнаходження.

"З неділі (1 травня) колони військової техніки рухатимуться дорогами майже всієї країни у зв'язку з військовими навчаннями, які пройдуть відповідно до програми навчання Збройних сил Польщі цього року", – повідомили в Міноборони Польщі.

Уточнювалося, що техніка буде пересуватися вночі.

Зазначимо, що Білорусь також оголосила про початок військових навчань за участю Росії. В Міноборони Білорусі зазначили, що штабні навчання проходитимуть з 26 по 29 квітня у ВПС і військах ППО. Залучать посадових осіб об'єднання ВПС і ППО Західного військового округу Збройних Сил Російської Федерації.

Додамо також, що Польща передала Україні 200 танків T-72, що дозволить оснастити дві танкові бригади.

Згідно з даними польського радіо, крім танків Україна отримала кілька десятків бойових машин піхоти, самохідні гаубиці 2С1 "Гвоздика" і РСЗВ "Град".

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