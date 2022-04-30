Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов в інтерв'ю виданню "Радіо Свобода" розповів, чому залежить закінчення війни, яку розв'язала росія в Україні.

Так, на питання журналістів про те, чи є розуміння, коли може закінчитися війна і від кого це залежить, Данилов відповів, що є військова і політична сторона цього питання.

"З військової точки зору це залежить від нашої армії. Я не прихильник того, щоб називати якусь дату закінчення війни. Більше того, я кажу, що це буде складний бій, це складна війна і розраховувати, що все закінчиться завтра післязавтра ми не можемо. Я відповідальна особа і не можу вводити в оману наше населення", - зазначив секретар РНБО і додав, що попереду ще будуть важкі бої, однак, він упевнений В наших Збройних силах.

Також Олексій Данилов каже, що є і політичний шлях врегулювання цієї ситуації. На думку секретаря РНБО путін може в любо момент закінчити війну, просто підписавши капітуляцію.

"Це залежить від путіна, він може закінчити війну в будь - який момент, підписавши капітуляцію, склавши зброю, забравши своїх військових, щоб наше військо не відправляло їх в поліетиленових чорних пакетах їх рідним і близьким", - підсумував Данилов.

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