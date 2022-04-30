Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в интервью изданию "Радио Свобода" рассказал, отчего зависит окончание войны, которую развязала россия в Украине.

Так, на вопрос журналистов о том, есть ли понимание, когда может закончиться война и от кого это зависит, Данилов ответил, что есть военная и политическая сторона этого вопроса.

"С военной точки зрения это зависит от нашей армии. Я не сторонник того, чтобы называть какую-нибудь дату окончания войны. Более того, я говорю, что это будет сложный бой, это сложная война и рассчитывать, что все закончится завтра послезавтра мы не можем. Я ответственное лицо и не могу вводить в заблуждение наше население", - отметил секретарь СНБО и добавил, что впереди еще будут тяжелые бои, однако, он уверен в наших Вооруженных силах.

Также Алексей Данилов говорит, что есть и политический путь урегулирования этой ситуации. По мнению секретаря СНБО путин может в любо момент окончить войну, просто подписав капитуляцию.

"Это зависит от путина, он может закончить войну в любой момент, подписав капитуляцию, сложив оружие, забрав своих военных, чтобы наше войско не отправляло их в полиэтиленовых черных пакетах их родным и близким", - подытожил Данилов.

Напомним, "Заходи – не хочу": путин своим решением "открыл" границы для Японии и талибов.

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