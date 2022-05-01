У рф не хочуть розмовляти і йти хоча б на будь-які поступки з точки зору гуманістичної складової.

Світ готовий допомогти врятувати людей з Маріуполя, але сам Путін як і раніше відкидає всі пропозиції. Про це заявив радник глави офісу президента Михайло Подоляк на своїй сторінці в Твіттер.

"Певні політичні лідери по своїх особистих каналах звертаються до Путіна, доводять, що з гуманістичних міркувань потрібно це зробити. Але, на жаль, з російського боку немає ніякої реакції", - сказав він.

Він розповідав, що росіяни не йдуть на поступки, продовжують вимагати нездійсненних умов і також неможливо організувати процес зустрічі двох президентів.

У мережі відзначають, що також в рф не хочуть розмовляти і йти хоча б на будь-які поступки з точки зору гуманістичної складової. Для них символічно знищити Маріуполь і Азов.

"Звільнити світ від Заходу-Росія знову озвучила нову мету руйнівної "спецоперації" в Україні. "Звільнення" по-російськи - це тільки масові знищення. Втім, наступні цілі спецоперації РФ можуть відноситися до» звільнення " Марса від впливу марсіан. Чекаємо» - додав Подоляк.

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