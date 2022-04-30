Президент Америки Джо Байден і його радники продовжують вести переговори і консультації щодо підходу до саміту "Великої двадцятки", який повинен пройти в листопаді. Справа в тому, що днями участь путіна підтвердили в Росії, а це призвело до того, що в США заговорили про бойкот заходу. Про це повідомляє CNN.
"Президент публічно висловив свою незгоду за участю президента путіна в G20", - заявила прес-секретар Джен Псакі.
Крім того, спікер американського лідера зазначила, що в США розуміють, що путіна запрошували на саміт G20 до повномасштабного вторгнення росії в Україну. Однак у заяві президент Індонезії Джоко Відодо підкреслив єдність країн-членів.
Раніше ми повідомляли, що напередодні президент Індонезії Джоко Відодо запросив на саміт "Великої двадцятки" українського президента Володимира Зеленського.
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