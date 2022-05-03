"Вся інформацію, яку отримує українська розвідка і світова говорять про падіння морального рівня, мотивації російської армії».

Про це, як пише Politeka.net, в ефірі Україна 24 заявив російський математик і журналіст, політичний діяч Андрій Піонтковський.

За його словами, солдати щодня перебувають на полі бою і, бачачи що відбувається, не розуміють, що ж вони роблять на українській території. В результаті їх моральний дух і мотивація знижуються.

"Вся інформацію, яку отримує українська розвідка і світова говорять про падіння морального рівня, мотивації російської армії", - заявив Піонтковський.

При цьому Піонтковський зазначив, що в той же час глава МЗС рф Сергій Лавров вже, ймовірно, почав усвідомлювати те, що відбувається.

"Лавров, здається, починає розуміти, що відбувається. Ось його заява дуже знаменна. Ще кілька днів тому цей наш Рібентроп весь час загрожував ядерними атаками, ядерною зброєю, а сьогодні він як би вибачався, мовляв, що ви, ядерна війна неможлива, це Україна збиралася на нас напасти і розробляла ядерну бомбу, а Польща допомагала. Тобто вже несеться маячня, відмовляючись від роками практикуваного Москвою ядерного шантажу", - зазначив Піонтковський.

Нагадаємо, днями Ларов заявив, що Росія не загрожує нікому ядерною війною і додав, що "розмови про це" нібито починають західні країни.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Кремлі прийняли рішення про напад на ще одну країну.

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