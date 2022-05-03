Об этом, как пишет Politeka.net, в эфире Україна 24 заявил российский математик и журналист, политический деятель Андрей Пионтковский.
По его словам, солдаты ежедневно находятся на поле боя и, видя что происходит, не понимают, что же они делают на украинской территории. В результате их моральный дух и мотивация снижаются.
«Вся информацию, которую получает украинская разведка и мировая говорят о падении морального уровня, мотивации российской армии», - заявил Пионтковский.
При этом Пионтковский отметил, что в то же время глава МИД рф Сергей Лавров уже, вероятно, начал осознавать происходящее.
Угроза из Приднестровья: какую цель преследуют оккупанты
"Работает Байрактар": оккупантские катера поплатились за то, что сунулись на Одесчину, видео
Усилил войска: выяснилось, куда враг перебросил технику из-под Мариуполя и где еще будет наступление
«Для Путина это примерно выстрел в голову»: возможна ли всеобщая мобилизация в рф 9 мая
Путин готовит к 9 мая громкое заявление по Украине: "Полное уничтожение..."
«Лавров, кажется, начинает понимать, что происходит. Вот его заявление очень знаменательное. Еще несколько дней назад этот наш Рибентроп все время грозил ядерными атаками, ядерным оружием, а сегодня он как бы извинялся, мол, что вы, ядерная война невозможна, это Украина собиралась на нас напасть и разрабатывала ядерную бомбу, а Польша помогала. То есть уже несется совершеннейший бред, отказываясь от годами практикуемого Москвой ядерного шантажа», - отметил Пионтковский.
Напомним, на днях Ларов заявил, что Россия не угрожает никому ядерной войной и добавил, что "разговоры об этом" якобы начинают западные страны.
Напомним, ранее сообщалось, что в Кремле приняли решение о нападении на еще одну страну.
Также Politeka.net писала, что момент ракетного удара по Днепропетровщине попал на видео.
Кроме того Politeka.net сообщала, что выяснилось, куда оккупанты перебросили технику из-под Мариуполя.