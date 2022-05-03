Об этом, как пишет Politeka.net, в эфире Україна 24 заявил российский математик и журналист, политический деятель Андрей Пионтковский.

По его словам, солдаты ежедневно находятся на поле боя и, видя что происходит, не понимают, что же они делают на украинской территории. В результате их моральный дух и мотивация снижаются.

«Вся информацию, которую получает украинская разведка и мировая говорят о падении морального уровня, мотивации российской армии», - заявил Пионтковский.

При этом Пионтковский отметил, что в то же время глава МИД рф Сергей Лавров уже, вероятно, начал осознавать происходящее.

«Лавров, кажется, начинает понимать, что происходит. Вот его заявление очень знаменательное. Еще несколько дней назад этот наш Рибентроп все время грозил ядерными атаками, ядерным оружием, а сегодня он как бы извинялся, мол, что вы, ядерная война невозможна, это Украина собиралась на нас напасть и разрабатывала ядерную бомбу, а Польша помогала. То есть уже несется совершеннейший бред, отказываясь от годами практикуемого Москвой ядерного шантажа», - отметил Пионтковский.

Напомним, на днях Ларов заявил, что Россия не угрожает никому ядерной войной и добавил, что "разговоры об этом" якобы начинают западные страны.

Напомним, ранее сообщалось, что в Кремле приняли решение о нападении на еще одну страну.

Также Politeka.net писала, что момент ракетного удара по Днепропетровщине попал на видео.

Кроме того Politeka.net сообщала, что выяснилось, куда оккупанты перебросили технику из-под Мариуполя.