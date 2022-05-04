Востаннє "Літаючий кремль" брав участь у параді в 2010 році, тому експерти вважають, що це послання від путіна для Заходу.

Президент росії посилає сигнал Заходу про серйозність своїх намірів щодо застосування ядерної зброї. Про це повідомляє видання The Daily Mail.

Про це, за словами журналістів, свідчать демонстративні польоти над Москвою путінського літака Іл-80, спеціально переобладнаного для того, щоб керувати країною з повітря при ядерному ударі на землі. Його ще називають "Літаючий кремль". Літак здійснює прольоти вже кілька днів над Москвою.

У кремлі ж заявляють, що це пов'язано з участю повітряного судна в параді 9 травня. Правда, такий літак останній раз брав участь у параді в 2010 році. Влада рф зазначає, що Іл-80 супроводжуватимуть два винищувачі МіГ-29.

Іл-80 судного дня має незвичайну конструкцію. У нього немає ілюмінаторів, крім кабіни пілотів, він може дозаправлятися прямо в повітрі, дозволяє президенту віддавати накази військовим і в цілому управляти державою з командного пункту на борту.

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