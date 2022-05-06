Дрони стежать за переміщеннями українських воїнів, і відразу ж їх обстрілюють з мінометів.

Штурм заводу "Азовсталь" в Маріуполі триває. Українські захисники дають відсіч ворогові вже кілька місяців. Один з українських військових розповів, скільки ще вони зможуть протриматися. Про це повідомляє видання Bild.

Він підтвердив, що ворог вже прорвався на територію заводу і бої точаться всередині. Дрони стежать за переміщеннями українських воїнів, і відразу ж їх обстрілюють з мінометів. Боєць не виключив, що окупанти хочуть захопити кілька українських захисників живими, щоб "відправити на парад 9 травня в клітках".

Він додав, що вони зможуть протриматися не більше тижня і що вони вже не сподіваються на порятунок.

"Тут кожен день важкий і кожен день вмирають люди – брати і сестри. Ми сподіваємося на можливу допомогу третьої країни, але нас з кожним днем стає все менше. Думаю, ще тиждень протримаємося. Але через тиждень ніхто не зможе пробитися сюди по коридору. Забудьте нас, нам звідси не вибратися",- сказав український боєць, який перебуває на "Азовсталі".

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