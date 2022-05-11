Весь цей рух по платформах, розвантаження, рух на полігони, всяке таке носить плановий характер.

На даний момент ознак підготовки до наступу на Україну з боку Білорусі не видно. Про це радник керівника офісу президента України Олексій Арестович розповів в ефірі "Фейгін Live" (щоб подивитися випуск, доскролльте сторінку до кінця).

За словами Арестовича, перевірка сил реагування, розпочата МО РБ, не повинна викликати зайве хвилювання.

"Проходить у них планова перевірка готовності, Планове навчання білоруських збройних сил. Весь цей рух по платформах, розвантаження, рух на полігони, всяке таке носить плановий характер. Не бачимо ознак підготовки до наступу на Україну або в Україну входження військ і особливого занепокоєння не відчуваємо», — сказав він.

Експерт також додав, що білоруські війська в першому етапі вторгнення рф на наші землі не були задіяні, коли були дійсно необхідні Путіну. Тепер такий варіант ще менш імовірний.

"Те, що не вийшло перший раз, другий гарантовано не вийде. Ситуація в принципі змінилася. Тоді ж було як: ось Київ штурмують добірні російські частини, а зараз-то чого? Вони підуть без російських частин? Абсолютно нереально", - уклав Арестович.

Ми також писали, українські військові з Одеської бригади завдали потужного удару по російських позиціях і техніці. Про це повідомила на своїй сторінці в Facebook 28 окрема механізована бригада імені лицарів Зимового походу.