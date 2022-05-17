Якщо зараз в Україні володимир путін зазнає невдачі, він може перекинути війська до Грузії заради досягнення хоча б малих перемог.

Про це написав американський вчений Лінкольн Мітчелл, який відвідав Тбілісі, у своїй колонці для CNN.

"Кілька вчених і активістів вказали, що якщо Путін загрузне в Україні, йому знадобиться десь швидка перемога, і він може перекинутися на Грузію",-зазначив Мітчелл.

Мітчелл також зазначає, що атмосфера в місті напружена, оскільки після початку військових дій в Україні Грузія не ввела заборону на в'їзд росіянам, і вони кинулися в країну. При цьому місцеві вважають, що пов'язано це не скільки з еміграцією через незгоду з режимом Путіна, скільки з бажанням витратити тут гроші.

В результаті в ресторанах спалахують сварки - росіяни вимовляють тости за свою армію і завжди готові вступити в конфлікт з місцевими.

Відчувається занепокоєння і в політикумі. Як пише Мітчелл, один член парламенту, пов'язаний з правлячою партією, повідомив йому, що його побоювання полягали в тому, що якби Путін здобув швидку перемогу в Україні, то наступною на черзі була б Грузія.

Також Мітчелл розповів, що президент Грузії Саломе Зурабішвілі в розмові з ним повідомила про її стурбованість щодо можливого вторгнення РФ в її країну.

Нагадаємо, росіяни відходять на Сєвєродонецькому напрямку.

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