Если сейчас в Украине владимир путин потерпит неудачу, он может перебросить войска в Грузию ради достижения хотя бы малых побед.

Об этом написал посетивший Тбилиси американский ученый Линкольн Митчелл в своей колонке для CNN.

«Несколько ученых и активистов указали, что если Путин увязнет в Украине, ему понадобится где-то скорая победа, и он может перекинуться на Грузию», — отметил Митчелл.

Митчелл также отмечает, что атмосфера в городе напряженная, поскольку после начала военных действий в Украине Грузия не ввела запрет на въезд россиянам, и они ринулись в страну. При этом местные считают, что связано это не сколько с эмиграцией из-за несогласия с режимом путина, сколько с желанием потратить здесь деньги.

В результате в ресторанах вспыхивают ссоры – россияне произносят тосты за свою армию и всегда готовы вступить в конфликт с местными.

Ощущается беспокойство и в политикуме. Как пишет Митчелл, один член парламента, связанный с правящей партией, сообщил ему, что его опасения заключались в том, что если бы Путин одержал быструю победу в Украине, то следующей на очереди была бы Грузия.

Также Митчелл рассказал, что президент Грузии Саломе Зурабишвили в разговоре с ним сообщила о ее обеспокоенности насчет возможного вторжения РФ в ее страну.

Напомним, россияне отходят на Северодонецком направлении.

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