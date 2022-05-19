Посол України в Німеччині Андрій Мельник вірить, що наша країна здатна виграти війну з росією завдяки підтримці іноземних партнерів. Але є країна ЄС, яка не виконує всі обіцянки щодо постачання зброї. Деталями він поділився в інтерв'ю Helmstedter Nachrichten.

Він вказав на те, що з моменту історичного рішення Бундестагу про постачання нам важкого озброєння вже пройшов 21 день. Відтоді Україна не отримувала важкого озброєння з Німеччини.

26 квітня було дано обіцянку поставити 50 зенітних танків типу Gepard. Але тема майже не обговорюється, оскільки боєприпасів для цих танків як і раніше немає. Федеральний міністр оборони ФРН Крістіна Ламбрехт пообіцяла озброєння, прекрасно знаючи про відсутність боєприпасів.

Постачання важкої артилерії він назвав єдиним пунктом, "в якому ми домоглися прогресу після рішення Бундестагу".

"Подальші заявки на поставку важкого озброєння знаходяться у Федеральній раді безпеки вже більше трьох тижнів. Сюди входять 100 бронетранспортерів типу Marder і 88 основних бойових танків Leopard 1. На жаль, рішення не прийнято, хоча ці системи озброєння не знаходяться на озброєнні Бундесверу, а є в розпорядженні збройових компаній", – додав Мельник.

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