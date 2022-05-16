У підписі до своїх Сторіз Оля Цибульська додала, що мільйони питань були і будуть до "Суспільного".

Як повідомляє Politeka.net, представник Польщі на Євробаченні-2022 не отримав балів від Національного журі України. На це звернуло увагу не мало українських зірок.

Серед них відома співачка Оля Цибульська, яка дорікнула журі у своєму сторіз Instagram.

Оля Цибульська звернула увагу на нещодавнє інтерв'ю Ірини Федишин, яка була в журі. У ньому вона розповідала, що сама не розуміє, як так вийшло.

"У мене питання. Якщо ви не знали, як так вийшло, то що ви там робили? Хлопцям з Kalush в їхньому юному віці вистачило розуму оцінити свою роль на сцені і зрозуміти, що на сцені були не люди, а Україна. А в журі були не просто люди, які думають, що вони професіонали, а ті, хто представляє нашу країну", - заявила Оля Цибульська.

У підписі до своїх сторіз вона додала, що мільйони питань були та будуть до "Суспільного".

"Не вмієте самі, то віддайте організацію професіоналам. Їх в Україні море", - додала Оля Цибульська.

Нагадаємо, що Цибульська показала, як президент в рожевій панамі "передбачив" перемогу Kalush Orchestra.

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