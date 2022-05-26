До Верховної Ради внесли законопроект про вилучення власності Білорусі за співучасть у російській агресії проти України.

Як повідомляє Politeka.net, документ зареєстрований під номером 7411 сьогодні, 26 травня.

Текст законопроекту і пояснювальна записка до нього поки недоступні. Додамо, що в цей же час Білорусь почала військові навчання в Бресті - це в 60 км від кордону з Україною.

"На полігонах у Брестській, Вітебській, Гродненській, Мінській та Могилевській областях заплановано проведення практичних дій підрозділів ЗС Білорусі. Передбачається "розконсервація" озброєння і техніки і здійснення маршів", - повідомляли в Генштабі ЗСУ.

Крім того, в Білорусі "підчищають" наслідки дислокації російських військ.

"Триває ліквідація наслідків дислокації на території Республіки Білорусь підрозділів збройних сил російської федерації, які залучалися до ведення бойових дій на території України. Проводяться заходи щодо попередження незаконного обігу зброї та боєприпасів, які могли бути втрачені російськими підрозділами", — повідомляли 26 травня в Генштабі ЗСУ.

Варто також нагадати, що прем'єр-міністр Білорусі Роман Головченко підтвердив, що РБ поставляє зброю росії.

Зброя російського виробництва в даний час користується попитом у російських споживачів, заявив Головченко в програмі "До полуночи", показаної на держтелеканалі "Білорусь-1" ввечері 24 травня.

Нагадаємо, днями Верховна Рада внесла зміни до Закону "Про лікарські засоби". Закон стосується обмеження обігу лікарських засобів, виробництво яких розташоване на території Російської Федерації або Республіки Білорусь.

Згідно з документом, в державній реєстрації лікарських засобів може бути відмовлено, якщо буде виявлено, що один, кілька або всі етапи виробництва лікарського засобу виробляються підприємствами, виробничі потужності яких розташовані на території держави-агресора (Російської Федерації) або Республіки Білорусь.

Проведена раніше реєстрація лікарських засобів може бути скасована.

Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ повідомили, де окупанти отримали по зубах, а де готуються до нового наступу.

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