Зараз переговори з Росією повністю зупинені, а їх відновлення можливе тільки в разі дотримання двох конкретних умов.

Про те, що саме має статися і чи можливо це, розповів в інтерв'ю LB.ua радник глави офісу президента і член української делегації на переговорах з Росією Михайло Подоляк.

За його словами, зараз Україна ще веде переговорний процес з рф щодо гуманітарної частини, намагаючись організувати гуманітарні коридори для евакуації людей. Тим не менш, політико-дипломатичні переговори зупинені повністю.

"Тому що переговори – це питання зв'язку між тим, що відбувається в реальному світі, не тільки на полях битв, але і в цілому: санкції, репутація, партнери. Росія неадекватно дивиться на це. Це парадокс, який теж буде вписаний в підручники", - пояснив Подоляк.

За його словами, проблема в тому, що в Росії власна пропаганда сильно впливає на політичну еліту: чиновники Путіна фактично живуть у своїй уявній реальності і неадекватно сприймають події в реальному світі.

"І тому, коли приходять на переговорний процес, безумовно, вони не можуть спілкуватися з адекватними людьми", - підкреслив Подоляк.

Раніше він вже заявляв, що переговори можуть відновитися при дотриманні двох умов: коли президента Україні надасть дипломатам дорожню карту, яка покаже позицію, яку Україна може отримати, а також коли політична еліта рф почне «сприймати світ адекватно».

При цьому друга умова поки виглядає нереальним.

"Але коли вони почнуть отримувати суттєві військові поразки, наприклад, то, ймовірно, будуть більш адекватно оцінювати. Коли запрацює в повному обсязі санкційний тиск, стануть розуміти. Коли деякі лідери, в тому числі Європейські, з якими вони ще спілкуються, почнуть говорити не як Кіссінджер, а як Анти-Кіссінджер. Тоді вони більш об'єктивно подивляться на ситуацію", - упевнений Подоляк.

Нагадаємо, російський опозиціонер Ілля Пономарьов розповів, чи потрібно Україні вести переговори з рф.

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