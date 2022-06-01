Про це в інтерв'ю Дмитру Гордону розповів банкір і колишній наближений російського президента Сергій Пугачов.

За його словами, коли путін приймав рішення про вторгнення в Україну, він боявся «упустити перемогу». Пугачов вважає, що президент рф дійсно вірить, що наша країна «захоплена нацистами», проте розуміння самого терміна «нацист» у нього досить умовне.

"Це його особистий біль. З 2004 року після того, як програв Янукович, він почав щільно займатися. При мені він щільно займався "Газпромом" і Україною. Ось просто дві речі, які його хвилюють, як ніби йому спати не зручно", - підкреслив Пугачов.

За його словами, з 2004 року путін ростив в Україні «п'яту колону».

При цьому банкір підкреслює, що на доля самої України путіна хвилює мало-він сприймає те, що відбувається в нашій країні як особисту образу.

"Йому плювати на Україну. Але це просто його особисте. Тобто плюнули в душу. І тут він наскільки можна звіріє", - пояснив Пугачов.

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