Про це в інтерв'ю Дмитру Гордону розповів банкір і колишній наближений російського президента Сергій Пугачов.
За його словами, коли путін приймав рішення про вторгнення в Україну, він боявся «упустити перемогу». Пугачов вважає, що президент рф дійсно вірить, що наша країна «захоплена нацистами», проте розуміння самого терміна «нацист» у нього досить умовне.
"Це його особистий біль. З 2004 року після того, як програв Янукович, він почав щільно займатися. При мені він щільно займався "Газпромом" і Україною. Ось просто дві речі, які його хвилюють, як ніби йому спати не зручно", - підкреслив Пугачов.
За його словами, з 2004 року путін ростив в Україні «п'яту колону».
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При цьому банкір підкреслює, що на доля самої України путіна хвилює мало-він сприймає те, що відбувається в нашій країні як особисту образу.
"Йому плювати на Україну. Але це просто його особисте. Тобто плюнули в душу. І тут він наскільки можна звіріє", - пояснив Пугачов.
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