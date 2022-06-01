Точное число погибших украинских героев пока не называют, однако, по словам президента, наши защитники гибнут в боях каждый день.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью иностранному изданию Newsmax рассказал, что самая сложная ситуация на фронте сейчас на востоке Украины. По словам главы государства, каждый день в боях погибают 60-100 украинских военных, а еще около полутысячи получают ранения.

"Ситуация очень сложная, 60-100 солдат в день погибают в бою и около 500 человек получают ранения в бою. Так, мы держим свои оборонительные рубежи… Самая сложная ситуация на востоке Украины", - отметил президент Украины.

Также Владимир Зеленский рассказал о слабости президента российской федерации. По его словам, попытка убить президента Украины – это слабость.

"Попытка убить лидера той или иной страны — это, я бы сказал, слабость. Если ты не можешь говорить, то это слабость. Слабость в том, чтобы начать войну, и они уже продемонстрировали эту слабость", - подытожил Зеленский.

Отметим, ранее украинский президент рассказывал журналистам, что было несколько попыток его убить со стороны россии. В парламенте и Офисе президента даже разработали "план Б" на случай, если Зеленского убьют. Также Владимир Александрович заявлял, что многие страны предлагали ему сбежать в самом начале российского вторжения.

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