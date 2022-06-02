Ангела Меркель висловилась відносно війни в Україні після того, як її багатомісячне мовчання викликало критику її власної політики щодо Москви.

Як повідомляє Reuters, колишній канцлер Німеччини висловила солідарність з Україною і назвала дії Росії «варварською війною».

Меркель, яка обіймала посаду канцлера протягом 16 років заявила, що не даватиме порад з боку, але підтримує зусилля уряду «покласти край цій варварській війні».

«Моя солідарність з Україною», — процитувала її учасниця заходу, на якому була присутня Меркель.

Видання зазначає, що хоча Меркель зробила коротку заяву невдовзі після російського вторгнення в лютому, заявивши, що таке кричуще порушення міжнародного права немає виправдання, її мовчання з тих пір викликає подив.

Нагадаємо, що в Німеччині набирає обертів скандал навколо канцелар Олафа Шольця, якого звинувачують в небажанні допомагати Україні зброєю.

У той же час ЗМІ висловили свою версію щодо такої "дивної" поведінки. Так, за даними журналістів, Олафа може шантажувати Путін.

Також нагадаємо, що Михайло Подоляк відповів на заяви політиків, які вважають, що Україні ніхто нічого не винен.

Також повідомлялось, що наступ ЗСУ на Херсонщині створив окупантам проблеми.

Крім того, Politeka.net писала, що путін важко хворий і йому, начебто, залишилось жити 3-4 місяці.