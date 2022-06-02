Ангела Меркель высказалась относительно войны в Украине после того, как ее многомесячное молчание вызвало критику ее собственной политики в отношении Москвы.

Как сообщает Reuters бывший канцлер Германии выразила солидарность с Украиной и назвали действия России «варварской войной».

Меркель, которая занимала пост канцлера в течение 16 лет заявила, что не будет давать советов со стороны, но поддерживает усилия правительства положить конец этой варварской войне».

«Моя солидарность с Украиной», — процитировала ее участница мероприятия, на котором присутствовала Меркель.

Издание отмечает, что хотя Меркель сделала короткое заявление вскоре после российского вторжения в феврале, заявив, что такому вопиющему нарушению международного права нет оправдания, ее молчание с тех пор вызывает удивление.

Напомним, что в Германии набирает обороты скандал вокруг канцелар Олафа Шольца, которого обвиняют в нежелании помогать Украине оружием.

В то же время СМИ высказали свою версию относительно такого "странного" поведения. Так, по данным журналистов, Олафа может шантажировать Путин.

Также напомним, что Михаил Подоляк ответил на заявления политиков, которые считают, что Украине никто ничего не должен.

Также сообщалось, что наступление ВСУ на Херсонщине создало оккупантам проблемы.

Кроме того, Politeka.net писала, что Путин тяжело болен и ему, якобы, осталось жить 3-4 месяца.