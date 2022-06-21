"Путін довів Росію до катастрофи, і я не бачу виходу з ситуації".

Про це в ефірі Фейгін Live заявив радник глави Офісу президента України Олексій Арестович.

Так, представник ОП запевнив, що після візиту до Києва Макрона, Шольца і Драгі, остання карта Росії не зіграла. Адже розрахунок війни рф проти України був зроблений на те, що Захід змусить нас підписати Мінськ-3.

"Є таке поняття, як перспектива. Зрозуміло, що можна йти на надзусилля місяцями і навіть роками, якщо вірити в перспективу. А яка перспектива для кремлівського режиму в цій ситуації? Повірити в казку, що Захід втомиться від України. Це головна теза в Москві просто тому, що його закинули в інформаційний простір. Але поки втомлюється тільки Москва, тому що сьомий пакет санкцій вже обговорюється і я не думаю, що це ознаки втоми Заходу", - пояснив Арестович.

Також радник глави ОП нагадав, чим завершилась зустріч Зеленського з Макроном, Шольцем і Драгі.

"З чим вони поїхали? Що ми будемо підтримувати Україну до кінця, Францію готують до великих проблем взимку - до зростання цін на опалення і так далі. Британців, американців готують. Кажуть, що це плата за те, що ми вільні і несемо свої цінності. І народ готовий до цього", - пояснив Арестович.

Представник ОП вказує на те, що це означає, що Росія не змогла змусити підписати нас капітуляцію, перемогти на полі бою не зможе. А це означає, що перспектив продовжувати війну немає.

"Бойові дії продовжаться ще якийсь час. Але стратегічно, перемога за нами", - запевнив Арестович.

За його словами, світ все зрозумів і перспектив для путінського режиму немає.

"Путін довів Росію до катастрофи, і я не бачу виходу з цього становища", - підкреслив радник глави Офісу Президента України.

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