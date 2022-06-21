«Путин довел россию до катастрофы, и я не вижу выхода из создавшегося положения».

Об этом в эфире Фейгин Live заявил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

Так, представитель ОП заверил, что после визита в Киев Макрона, Шольца и Драги, последняя карта России не сыграла. Ведь расчет войны рф против Украины был сделан на то, что Запад вынудит нас подписать Минск-3.

«Есть такое понятие, как перспектива. Понятно, что можно идти на сверхусилия месяцами и даже годами, если верить в перспективу. А какая перспектива для кремлевского режима в этой ситуации? Поверить в сказку, что Запад устанет от Украины. Это главный тезис в Москве просто потому, что его забросили в информационное пространство. Но пока устает только Москва, потому что седьмой пакет санкций уже обсуждается и я не думаю, что это признаки усталости Запада», - пояснил Арестович.

Также советник главы ОП напомнил, чем завершилась встреча Зеленского с Макроном, Шольцем и Драги.

«С чем они уехали? Что мы будем поддерживать Украину до конца, Францию готовят к большим проблемам зимой – к росту цен на отопление и так далее. Британцев, американцев готовят. Говорят, что это плата за то, что мы свободные и несем свои ценности. И народ готов к этому», - пояснил Арестович.

Представитель ОП указывает на то, что это значит, что Россия не смогла вынудить подписать нас капитуляцию, победить на поле боя не сможет. А это значит, что перспектив продолжать войну нет.

«Боевые действия продолжатся еще какое-то время. Но стратегически, победа за нами», - заверил Арестович.

По его словам, мир все понял и перспектив для путинского режима нет.

«Путин довел россию до катастрофы и я не вижу выхода из создавшегося положения», - подчеркнул советник главы Офиса Президента Украины.

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