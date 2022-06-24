Україні потрібно прийняти та імплементувати величезну кількість законопроектів, перш ніж вона дійсно вступить у Євросоюз.

Про це, як пише Politeka.net, в ефірі телемарафону попередила генеральний директор Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції Наталія Форсюк.

Форсюк підкреслила, що Україна повина жити за за європейськими законами.

Таким чином, на думку Форсюк, очікуваний термін вступу України до Європейського Союзу - 2029 рік.

«Раніше – малоймовірно», - пояснила вона, уточнивши, що відкриття переговорних процедур щодо членства України в ЄС очікується на початку наступного року.

Також Наталія Форсюкпідкреслила, що набуття Україною статусу кандидата в члени Євросоюзу юридично закріплює європейську перспективу та відкриває доступ до структурних фондів.

"Доступ до коштів цих фондів мають лише країни-кандидати у члени ЄС, гроші надаються на пільгових умовах, практично безкоштовно... Статус кандидата посилить позицію України у мирних переговорах", - запевнила генеральний директор Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції.

Нагадаємо, глави держав і урядів Європейського Союзу в четвер, 23 червня, прийняли рішення про надання Україні статусу країни-кандидата на входження в ЄС.

У свою чергу лідер Франції заявив, що Україна має стати членом ЄС за спрощеною процедурою.

"Ми розуміємо, що Україна втягнута у конфлікт. Нині ми робимо все можливе, щоб Україна за спрощеною процедурою змогла стати членом ЄС. Франція надасть усю необхідну підтримку цьому", – сказав Макрон.

Тим часом Дмитро Ярош закликав українців не не поспішати радіти кандидатству в ЄС.

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