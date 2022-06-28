Советник главы Офиса президента Алексей Арестович в вечернем эфире у Марка Фейгина прокомментировал ракетные удары российской армии, которые попали в торговый центр Кременчуга. По состоянию на вечер, 27 июня, уже насчитывается 15 погибших и несколько десятков пострадавших.
По словам Арестовича, началась фаза ракетного террора. Круговое отклонение ракет типа Х22, которые сейчас использует РФ, составляет 600 м.
"Ни по каким точным целям бить в центре города невозможно. Не говоря уже о том, что Женевская конвенция запрещает бить ракетами по местам, где могут быть гражданские жертвы. Россия просто нарушает все правила войны", - считает советник.
Он также подчеркнул, что ответ Украины на ракетный удар по ТЦ в Кременчуге будет "долгим, тщательным и со вкусом".
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"Расчет идет на страх и панику. ТРЦ, школы, жилые дома, больницы – не военные объекты. Массовые удары ракет по ним – это иллюзия тотального военного превосходства. На любое подобное действие у нас будет адекватный ответ", - заявил Арестович.
Напомним, "Они его просто унизили": Арестович рассказал о решении Запада "ломать" путина.
Как сообщала Politeka, "По-другому они не могут": удар по ТЦ в Кременчуге не был случайным, эксперт объяснил тактику рф.
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