За словами британського лідера, Захід робить все можливе, щоб цього не сталося.

Великобританія, як і інші країни Заходу роблять все можливе, щоб війна не вийшла за межі України. Про це заявив прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон, коментуючи слова нового командувача британською армією Сандерса, що його покоління має підготувати армію, здатну "знову воювати в Європі".

"Я не думаю, що справа дійде до війни з Росією", - заявив Борис Джонсон.

Зазначимо, що президент Франції Еммануель Макрон після саміту G7 заявив, що війна в Україні може завершитися до кінця року. За його словами, Захід не відмовиться від санкційного тиску, а росія неодмінно повинна програти.

"Росія не може і не повинна перемогти, наша підтримка України і наші санкції проти росії триватимуть настільки довго, скільки необхідно, і при необхідній інтенсивності в найближчі місяці", заявив Макрон.

При цьому він не підтримав заклик Володимира Зеленського оголосити Росію країною-спонсором тероризму.

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