Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк вважає, що можна погодитися з прогнозами начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирила Буданова з приводу того, що активні бойові дії мають закінчитись до кінця цього року. Також він упевнений, що Україні вдасться повернути контроль над Донбасом та Кримом. Про це повідомляє Радіо Свобода.

"Прогнози Буданова абсолютно об'єктивні та абсолютно доречні. Саме так і закінчиться війна. Війна закінчиться в будь-якому випадку на умовах України та в будь-якому випадку з поверненням території України", - заявив він.

Подоляк також наголосив на неприпустимості того, щоб росія контролювала хоч якусь територію України. За його словами, інакше окуповані території стануть плацдармом для подальшої ескалації.

"Лише програш Росії в Україні, такий значний, вагомий, відчутний, тобто коли вона піде з території України, дозволить Росії піти шляхом перетворення всередині країни, розвантаживши таким чином системи глобальної безпеки від тих ризиків, які генерує путінська еліта Росії", - зазначив він.

Раніше начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов сказав, що більшість активних бойових дій завершаться до кінця цього року.

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