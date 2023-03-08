Протестувальники прямують до будівлі парламенту колоною з розтяжкою та гаслом No Russian Law ("Немає російському закону").

Так, у Тбілісі розпочався жіночий марш проти закону про "іноземних агентів", пише Politeka.net з посиланням на місцеві телеграм-канал Tbilisi life.

На кадрах можна побачити, що учасники мітингу б'ють у барабани, свистять, вигукують гасла.

Також у Тбілісі проходить ще одна акція протесту проти скандального закону.

Протестувальники прямують до будівлі парламенту колоною з розтяжкою та гаслом No Russian Law ("Ні російському закону").

Тим часом голова Єдиного національного руху (колишня партія Саакашвілі) Леван Хабеішвілі підпалив законопроект "про іноагентів", ініційований рухом "Силою народу".

"Цей російський закон має бути спалений так само, як зараз, я спалюю його у прямому ефірі", - сказав політик.

Раніше стало відомо, що під час акції протесту проти закону про іноагентів у столиці Грузії Тбілісі було затримано 66 людей.

У ході протестів люди пішли на штурм парламенту та вступили у силове протистояння з поліцією.

Правоохоронці використовували гумові кулі, сльозогінний газ та водомети.

7 березня грузинський парламент підтримав у першому читанні законопроект про іноагентів, який фактично є аналогом закону, раніше ухваленого в РФ.

Опоненти влади стверджують, що законопроект про іноагентів є підготовкою до виборів у 2024 році в Грузії, щоб убезпечити режим.

Сьогодні у Грузії анонсовано нові масштабні акції протесту.

Також повідомляється, що в столиці Азербайджану Баку проходить феміністська хода, присвячена восьму березня. Люди у цивільному оточили місце проведення акції, хтось підірвав димову шашку, почалися затримання, чути крики.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про зміну ситуації у Бахмуті - з'явилися важливі новини.

Також повідомлялося, що росіяни вдарили по житловій п'ятиповерхівці - впала половина будинку.

Крім того, Politeka.net писала про пастку, яку вдалося уникнути Валерію Залужному.