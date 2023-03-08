Протестующие направляются к зданию парламента колонной с растяжкой и лозунгом No Russian Law ("Нет российскому закону").

Так, в Тбилиси начался женский марш против закона об "иностранных агентах", пишет Politeka.net со ссылкой на местны телеграм-канал Tbilisi life.

На кадрах можно увидеть, что участники митинга бьют в барабаны, свистят, вкрикивают лозунги.

Также в Тбилиси проходит еще одна акция протеста против скандального закона.

Протестующие направляются к зданию парламента колонной с растяжкой и лозунгом No Russian Law ("Нет российскому закону").

Тем временем председатель Единого национального движения (бывшая партия Саакашвили) Леван Хабеишвили поджег законопроект "об иноагентах", инициированный движением "Силой народа".

"Этот российский закон должен быть сожжен так же, как сейчас, я сжигаю его в прямом эфире", - сказал политик.

Ранее стало известно, что во время акции протеста против закона об иноагентах в столице Грузии Тбилиси были задержаны 66 человек.

В ходе протестов люди пошли на штурм парламента и вступили в силовое противостояние с полицией.

Правоохранители использовали резиновые пули, слезоточивый газ и водометы.

7 марта грузинский парламент поддержал в первом чтении законопроект об иноагентах, который фактически является аналогом закона, ранее принятого в РФ.

Оппоненты власти утверждают, что законопроект об иноагентах является подготовкой к выборам в 2024 году в Грузии, чтобы «обезопасить режим».

Сегодня в Грузии анонсированы новые масштабные акции протеста.

Также сообщается, что в столице Азербайджана Баку проходит феминистское шествие, приуроченное к Восьмому марта. Люди в гражданском оцепили место проведения акции, кто-то подорвал дымовую шашку, начались задержания, слышны крики.

Напомним, ранее сообщалось об изменении ситуации в Бахмуте - появились важные новости.

Также сообщалось, что россияне ударили по жилой пятиэтажке - рухнула половина дома.

Кроме того, Politeka.net писала о ловушке, которую удалось избежать Валерию Залужному.