За словами авторитетного експерта, Ключовий період для розуміння, чи надходитиме й надалі американська допомога Україні, - початок 2025 року, коли, не виключено, до Білого дому повернеться Дональд Трамп.

Ні для кого не секрет, що Президент США Дональд Трамп часто критикують за "дружбу" з російським колегою Володимиром Путіним. Справа в тому, що зовнішню політику США при своєму керівництві Дональд Трамп представляє як мир і дружбу з Росією з позиції сили. От тільки не варто забувати, що саме Дональд Трамп дав Україні першу летальну зброю — Javelin, тому частина експертів схильна вірити, що Дональд Трамп і надалі допомагатиме Україні у війні з російською армією.

Так, одним із тих, хто переконує людей не боятися нового президентства Дональда Трампа, є відомий військовий аналітик із Азербайджану Агіль Рустамзаде.

Він вважає, що прихід до влади у США Трампа відкриє різні варіанти подій в Україні.

"Цілком можливо, що Трампу вдасться "вирішити цю проблему дуже швидко, оскільки він дуже добре знає і російського диктатора Володимира Путіна, і українського президента Володимира Зеленського і знає, як змусити обидві сторони піти на взаємні поступки, навіть переговори", - вважає Рустамзаде. .

З іншого боку, на думку аналітика, якщо Трамп побачить, що Російська Федерація взагалі на жодні поступки не йде, або, скажімо, ще більші вимоги висуває, він цілком може завалити Україну зброєю.

Крім того, Агіль Рустамзаде заявив, що хоч російський наступ на сході України зараз перебуває в інтенсивній стадії, але вже зрозуміло, що ймовірність будь-яких значущих результатів для російської армії є досить низькою. Одним із важливих факторів стало розуміння української держави та суспільства необхідності екстреного вкладу у виробництво дронів-камікадзе.

"Станом на зараз, судячи з відкритих джерел, кількість артилерійських снарядів, що застосовуються у російської армії, більша в 3-4 рази. Завдяки масовому застосуванню дронів-камікадзе яке становлять 40-60% вогневої могутності, українська армія тримає фронт і завдає шкоди противнику", – додав він.

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