Прем’єр-міністр Франції Габріель Атталь на тлі підготовки до парламентських виборів зробив нову заяву, в якій, зокрема, торкнувся майбутнього України.

Габріель Атталь представив в Парижі програму президентської партії на виборах до законодавчих органів.

Прем'єр-міністр нагадав, що це «не президентські вибори», наполягаючи на тому, що Еммануель Макрон не піде у відставку до закінчення свого мандата, у 2027 році, «хоч би що трапилося» і підкреслив, що виборці матимуть вибір «між трьома блоками, трьома шляхами», повідомляє видання Le Parisien.

Такж французький прем’єр-міністр вказав, що, якщо до влади прийдуть ультраправі, підтримка України з боку Парижа знизиться.

"Національне об'єднання - це блокування Євросоюзу, це початок Фрексіту і кінець значної частини підтримки України", - попередив глава уряду.

Атталь також наполіг на "сильному голосі Парижа на міжнародній арені", відзначивши подвоєння бюджету збройних сил до 2030 року.

Додамо, раніше лідер вкрай правої французької партії «Національне об'єднання» Жордан Барделла, який може стати прем'єр-міністром Франції, заявив, що підтримує право України захищатися від Росії, але не відправлятиме до Києва французькі війська чи ракети далекого радіусу дій.

Тим часом експерти вже попереджають, що перемога «Національного об’єднання» на парламентських виборах у Франції була б поганим знаком для України. Так, можуть виникнути застереження, наприклад, щодо обміну розвідувальними даними з боку союзників. Про це заявив французький експерт Ніколя Тензер в інтерв’ю Польському агентству преси (PAP).

«Якби "Національне об'єднання" зрештою перемогло, це було б дуже поганим знаком для України. Ми чудово знаємо, що між "Національним об'єднанням" і Росією існують сильні зв'язки, і що парламентарі партії та депутати Європейського парламенту від цієї партії ніколи не голосували за підтримку України або засудження російських злочинів», — сказав Тензер.

Нагадаємо, що Макрон заявив, що вирішив повернути вибір політичного майбутнього країни виборцям, і оголосив 30 червня та 7 липня днями виборів.

«Це серйозне та важке рішення, але насамперед це акт довіри. Довіри до вас, мої дорогі співвітчизники, до здатності французького народу зробити справедливий вибір для себе та для майбутніх поколінь», - заявив Макрон.

Також президент Франції наголосив, що не піде у відставку у разі програшу його партії на виборах. Він додав, що не «Національне об'єднання» пише Конституцію країни.

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