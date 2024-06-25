Про це заявив сам Олаф Шольц в своєму новому інтерв’ю, пише Politeka.net.

Зокрема, Олаф Шольц повідомив, що так, це правда, що є багато громадян, які не згодні з підтримкою України, які також не згодні з санкціями, які було запроваджено проти Росії. Це, за його словами, також відображено в результатах виборів.

Шольц також заявив, що попри складну роботу з формування бюджету, німецька підтримка України залишиться, але змін зазнає підтримка українських біженців.

«На мою думку, немає альтернативи, щоб щось змінити. Я завжди виступав за обачність і за те, щоб ми використовували всі можливості для мирного розвитку, який не передбачає капітуляції України», – заявив Щольц, відповідаючи на запитання, чи опиниться під питанням підтримка України з огляду на скрутне становище внутрішнього бюджету

Канцлер Німеччини також зазначив, що значна допомога Україні, яку надає Німеччина, є викликом для державного бюджету ФРН, але уряд налаштований «робити те, що наразі необхідно».

Нагадаємо, що на виборах у Європарламент соціал-демократична партія Олафа Шольца посіла третє місце, набравши 14% голосів. Другою стала проросійська партія Альтернатива для Німеччини із результатом 15,9%. Перше місце посів опозиційний Консервативний Християнсько-демократичний союз – він отримав 29,5% голосів.

Також повідомлялося, що саме Німеччина нібито гальмувала новий пакет санкцій проти РФ. Ця затримка, поідомляли ЗМІ, частково обумовлена розходженнями між міністерством закордонних справ країни та канцлером Олафом Шольцом.

Однак 14-й пакет санкцій проти росії все ж був оціційно ухвалений ЄС. Під санкції потрапили 116 фізичних та юридичних осіб рф.

Санкції вдарять по російському енергетичному сектору, який є ключовим джерелом доходів для країни-агресора. Крім того, пакет містить спеціальні заходи, спрямовані на недопущення обходу вже діючих санкцій.

Євросоюз не заборонив імпорт газу, але європейські термінали більше не будуть використовуватися для реекспорту LNG у треті країни.

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