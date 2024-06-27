Якщо ви ставите питання, наскільки дійсно важливими є президентські дебати в США між Трампом і Байденом, зверніть увагу на деякі нюанси.

Ніхто не чекає на молоду енергію 27 червня, коли Дональд Трамп, якому нещодавно виповнилося сімдесят вісім, і Джо Байден, якому вісімдесят один, зустрінуться на сцені дебатів в Атланті для своєї першої зустрічі після виборів 2020 року.

Але навряд чи дебати Трампа та Байдена будуть спокійними . Після їх перших дебатів у 2020 році модератор Кріс Воллес описав їх як «безлад» і зазначив, що Трамп переривав більше ста разів.

Однак більш ймовірно, що видовище дебатів Байдена і Трампа пліч-о-пліч, фактично з рівними результатами в опитуваннях, може струсити електорат, похитнувши деяких незадоволених виборців, які воліли проігнорувати вибір, що стоїть перед ними.

Байден, зі свого боку, вступає в дебати без лідерства, яке він мав на цьому етапі в 2020 році, і він все ще пристосовується до нової потужної позиції атаки.

Протягом кількох місяців, поки демократи підштовхували його до різкої критики Трампа за його кримінальні процеси, президент стримувався, побоюючись, що це може бути подано як втручання у судове переслідування.

Але відколи 30 травня було винесено вердикт Трампу, низка опитувань показала невеликий, але послідовний відхід від нього, і президент ухопився за цей сигнал.

На благодійному заході Байден назвав Трампа «засудженим злочинцем», який «зламався».

Крім того, його кампанія випустила хвилю телевізійних роликів у штатах, що вагаються, показуючи фотографію Трампа і його зображення в суді, і називаючи його «засудженим злочинцем, який думає тільки про себе».

Найпекучішим моментом для двох кандидатів у президенти США, переслідуваних питаннями про вік і гостроту розуму, на думку політологів та журналістів, може стати щось непередбачуване та несказане раніше.

Джерело: newyorker .

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