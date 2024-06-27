Для борців за виборчі права та демократів такі дії є зловісним знаком, який може віщувати хаотичні наслідки виборів 2024 року.

Повідомляється, що у п'яти штатах, де триває боротьба, чиновники окружного рівня намагалися заблокувати підтвердження підрахунку голосів — що, на думку експертів із виборів, є пробною перевіркою спроби перешкодити перемозі Байдена.

Особливе занепокоєння викликає загроза громадянських заворушень чи насильства, особливо якщо сертифікація проходитиме на тлі протестів чи спроб її заблокувати.

Коли член Комісії з реєстрації та виборів округу Фултон у Джорджії відмовилася приєднатися до своїх колег, які сертифікували два праймериз цього року, вона заявила, що їй відмовили у праві перевіряти довгий список протоколів виборів щодо ознак шахрайства та інших проблем.

Тепер член правління Джулі Адамс, яка відкрито вірить у хибну теорію про те, що вибори 2020 року були вкрадені у колишнього президента Дональда Трампа, подає до суду на правління, сподіваючись, що суддя підтвердить це право і потенційно дасть можливість іншим, які займають аналогічні посади в інших. місцях, підтримати результати виборів.

Республіканська партія мобілізується на безпрецедентному рівні для спостереження за виборами цього року, вважаючи, що цей процес є несправедливим і корумпованим.

Багато хто з них, як і Адамс, зараз працюють посадовцями на виборах. І багато хто говорить, що їхня думка про те, що результатам не можна довіряти, має бути достатньою причиною не затверджувати підрахунок голосів на місцях.

Вищі лідери Республіканської партії починають таку активність.

Демократи звинуватили цих чиновників у перевищенні своїх законних повноважень та назвали ці зусилля пробною перевіркою спроби перешкодити перемозі Байдена цієї осені. Вони також швидко зробили кроки, щоб дати зрозуміти, що такі дії суперечать законам штату.

Джерело: washingtonpost .

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