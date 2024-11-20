У Німеччині розпочалася передвиборна кампанія, що може кардинально змінити політичний ландшафт країни.

Розпад урядової коаліції, слабкі рейтинги чинного канцлера Олафа Шольца і внутрішні суперечки в його партії створюють атмосферу невизначеності напередодні дострокових виборів, призначених на 23 лютого.

Як зазначає Європейська правда, Соціал-демократична партія Німеччини стоїть на порозі серйозних змін. Рейтинг партії впав до третього місця після ультраправої "Альтернативи для Німеччини" (майже 20%) і лідера симпатій – Християнсько-демократичного союзу, який може отримати понад 32%.

Слабкі позиції Шольца ускладнює криза довіри серед однопартійців. Відомі соціал-демократи з Гамбурга, рідного міста канцлера, відкрито закликали його поступитися лідерством міністру оборони Борису Пісторіусу.

Борис Пісторіус, який очолив міністерство оборони в січні 2023 року, має високий рівень довіри серед виборців завдяки чіткій позиції в оборонній політиці. Його заяви про готовність Німеччини до війни і рішуча підтримка України виділяють його серед інших політиків.

Однак шлях Пісторіуса до лідерства непростий. Попри симпатії пересічних членів партії, він не має явної підтримки серед керівництва СДПН. Водночас опитування показують, що 60% прихильників партії хочуть бачити Пісторіуса кандидатом у канцлери, тоді як Шольца підтримують лише 30%.

Ситуація в Німеччині залишає багато відкритих питань, але одне очевидно точно: наступні місяці стануть вирішальними не лише для внутрішньої політики країни, але й для її зовнішньополітичних рішень, включно з підтримкою України.

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