Європейський Союз готується до жорсткої відповіді на можливе запровадження нових митних обмежень з боку США.

Лідери ЄС заявляють, що в разі реалізації загроз Трампа країни блоку будуть змушені вжити необхідних заходів.

Як пише Financial Times, президент США Дональд Трамп неодноразово заявляв, що "абсолютно точно" планує ввести нові мита проти Європи, повторивши свою політику, яку він уже застосував щодо Китаю, Канади та Мексики. Лідери ЄС не залишили ці погрози без відповіді. Канцлер Німеччини Олаф Шольц підкреслив, що торговельна війна матиме негативні наслідки як для США, так і для Європи.

"Як сильна економічна зона, ми (ЄС, – ред.) можемо формувати наші власні справи, а також можемо відповідати на тарифну політику тарифною політикою", - заявив він.

Натомість французький президент Еммануель Макрон наголосив, що Європа повинна просувати вітчизняну продукцію, щоб зміцнити свої торговельні позиції. Європейська комісія вже підготувала відповідні заходи на випадок, якщо нова митна політика Трампа буде впроваджена, однак деталі цієї стратегії тримаються в таємниці. Чиновники ЄС зазначають, що "готові діяти, якщо буде потрібно".

У відповідь на можливі торговельні обмеження, прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо підкреслив важливість переговорів з Трампом.

"Ми повинні вести переговори з Трампом... це одне з найважливіших питань сьогодні. Я не збираюся починати війну. Я хочу почати переговори", – акцентував він.

Президент Литви Гітанас Науседа також пропонує Європі зміцнити економічні зв'язки з США, зокрема через більші закупівлі енергоресурсів і продукції оборонного комплексу. Також він вважає, що ЄС може укласти нові угоди у сферах автомобілебудування та вільної торгівлі.

Джерело: ft.

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