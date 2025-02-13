Министр обороны США Пит Гегсет поделился своим мнением о предстоящем мирном соглашении между Украиной и Россией, отметив важность обеспечения долговременного мира и безопасности для Украины.

Война в Украине должна прекратиться, а кровопролитие остановиться, поскольку близится уже третья годовщина полномасштабного вторжения России.

Об этом во время выступления на заседании Контактной группы по обороне Украины в Брюсселе заявил Гегсет.

Министр обороны США процитировал слова Дональда Трампа, определившего топ-приоритетом прекращения боевых действий и достижение долговременного мира путем дипломатии и переговоров между Россией и Украиной. По словам министра, США настроены на соединение военной мощи союзников с реалистической оценкой ситуации на поле боя для достижения мира.

Гегсет подчеркнул, что США стремятся видеть Украину суверенной и состоятельной, однако отметил, что возвращение к границам 2014 года является нереалистичной целью, которая только затянет конфликт и приведет к новым страданиям. Поэтому важно сосредоточиться на обеспечении надежных гарантий безопасности для Украины, чтобы предотвратить возможное возобновление войны.

"Это не должно быть Минск 3.0", - подчеркнул глава Пентагона.

Он также отметил, что США не верят в реалистичность членства Украины в НАТО как результат переговоров. Любые гарантии безопасности должны базироваться на боеспособных европейских и неевропейских войсках, которые могут быть развернуты как миротворческие силы в Украине, но без участия НАТО и без применения 5 статьи устава Альянса, предусматривающей коллективную оборону.

Гегсет также обратил внимание на важность международного контроля линии контакта между Украиной и Россией, что станет частью системы гарантий безопасности. Американские войска, по его словам, не будут развернуты на территории Украины.

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