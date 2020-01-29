Поки прес-служба Моз активно коментує другий етап медреформи України, а всі українці чекають,коли їх медкарти стануть доступні в онлайн форматі, Нацслужба здоров'я України оприлюднила не зовсім позитивну статистику: «До другого етапу медичної реформи готові тільки 21% установ».Саме тому, міжнародна освітньо-консалтингова компанія «Бізнес-Конструктор» 20 лютого 2020 проведе в Києві масштабний «Всеукраїнський медичний саміт», який стане справжньою “операцією” з порятунку для медичного бізнесу в Україні.

В 2020 році «гроші підуть за пацієнтом». Що потрібно,щоб клієнти прийшли до вас? Надавати тільки якісні послуги вже недостатньо, потрібно мати високий рівень сервісу, налагоджену організаційну структуру, унікальну торгову пропозицію для ваших клієнтів і вести маркетингову політику,яка чітко диференціюється від ваших конкурентів. Не знаєте,з чого почати? З рішення відвідати «Всеукраїнський медичний саміт» та перейняти досвід у кращих професіоналів країни!

«Всеукраїнський медичний саміт» — це квінтесенція реального досвіду від бізнесменів-практиків, які власним прикладом показують, як в умовах високої конкуренції, що обмежують можливостей і при зміні влади досягати високих результатів, масштабуватися і отримувати нових лояльних клієнтів.

Саміт сфокусується на специфіці саме українського медичного бізнесу і покаже інструменти, які можна впроваджувати вже на наступний день після заходу:

Нові методи підбору і управління медичним персоналом. Цілісне розуміння і особливості управління медичним бізнесом. «Упаковка» медичного продукту і побудова конкурентної стратегії. Робота з держ. органами, посередниками, постачальниками. Системи продажу з фокусом на реалії українського медичного бізнесу.

Особливість «Всеукраїнський медичний саміт» не тільки в потужному контенті від топових спікерів, але і в можливості ознайомитися з останніми новинками в продуктових лінійках від преміум спонсорів заходу. Protech Solutions Ukraine LLС займається постачанням сучасного медичного обладнання і привезе на саміт найтоповіші апарати,яких ще немає у ваших конкурентів. In White — бренд концептуальної медичної одягу In White. Компанія виробляє стильний одяг з яскравим настроєм для медиків яка відповідає вимогам сучасної медицини.

Все це — «Всеукраїнський медичний саміт» — для існуючих власників компаній і управлінців, для головлікарів, які вже мають або хочуть власний бізнес, для стартаперів, які тільки в пошуках своєї ніші.

Виділяйтеся. Запоминайтесь. Шукайте, як можна по-новому показувати свій продукт.



