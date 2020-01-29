Пока пресс-служба Минздрава активно комментирует второй этап медреформы Украины, а все украинцы ожидают,когда их медкарты станут доступны в онлайн формате, Нацслужба здоровья Украины обнародовала не совсем позитивную статистику: «Ко второму этапу медицинской реформы готовы только 21% учреждений».Именно поэтому, международная образовательно-консалтинговая компания «Бизнес-Конструктор» 20 февраля 2020 проведет в Киеве масштабный «Всеукраинский медицинский саммит», который станет настоящей “операцией” по спасению для медицинского бизнеса в Украине.
В 2020 году «деньги пойдут за пациентом». Что нужно,чтобы клиенты пришли к вам? Предоставлять только качественные услуги уже недостаточно, нужно иметь высокий уровень сервиса, отлаженную организационную структуру, уникальное торговое предложение для ваших клиентов и вести маркетинговую политику,которая четко дифференцируется от ваших конкурентов. Не знаете,с чего начать? С решения посетить «Всеукраинский медицинский саммит» и перенять опыт у лучших профессионалов страны!
«Всеукраинский медицинский саммит» — это квинтэссенция реального опыта от бизнесменов-практиков, которые собственным примером показывают, как в условиях высокой конкуренции, ограничивающих возможностей и при смене власти достигать высоких результатов, масштабироваться и получать новых лояльных клиентов.
Саммит сфокусируется на специфике именно украинского медицинского бизнеса и покажет инструменты, которые можно внедрять уже на следующий день после мероприятия:
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Новые методы подбора и управления медицинским персоналом.
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Целостное понимание и особенности управления медицинским бизнесом.
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«Упаковка» медицинского продукта и построение конкурентной стратегии.
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Работа с гос. органами, посредниками, поставщиками.
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Системы продаж с фокусом на реалии украинского медицинского бизнеса.
Особенность «Всеукраинский медицинский саммит» не только в мощном контенте от топовых спикеров, но и в возможности познакомиться с последними новинками в продуктовых линейках от премиум спонсоров мероприятия. Protech Solutions Ukraine LLС занимается поставкой современного медицинского оборудования и привезет на саммит самые топовые аппараты,которых еще нет у ваших конкурентов. In White — бренд концептуальной медицинской одежды In White. Компания производит стильную одежду c ярким настроением для медиков которая соответствуют требованиям современной медицины.
Все это — «Всеукраинский медицинский саммит» — для существующих собственников компаний и управленцев, для главврачей, которые уже имеют или хотят собственный бизнес, для стартаперов, которые только в поисках своей ниши.
Выделяйтесь. Запоминайтесь. Ищите, как можно по-новому показывать свой продукт.