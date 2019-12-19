Аэропорт “Борисполь” – это не только главные врата страны, но и место абсолютной магии. Загадочное «волшебство» здесь буквально во всем – от цен на еду для пассажиров до возможности арендовать помещения бизнесу

Об этом пишет "Политрада".

И последнее без «магии» становится практически невыполнимой задачей даже для самых решительных и настойчивых предпринимателей. Долгие годы необъяснимо тянутся проблемы с арендой. С 2015 года Фонд госимущества и Министерство инфраструктуры не могли провести нормальный конкурс для предприятий общепита и “Дьюти фри”.

И только одной компании “БФ-Групп”, которую связывают с экс-премьер-министром Арсением Яценюком, и нынешним заместителем министра инфраструктуры Олегом Ющенко, каким-то чудом удалось попасть в Борисполь и сохранить монополию в терминале D.

И несмотря на низкую арендную плату – в точках питания очень высокие цены, что постоянно вызывает скандалы. А терминал F и вовсе еще «не расколдовали» – потому там абсолютная пустота.

Была надежда, что новое правительство исправит ситуацию. На первый взгляд, даже может показаться, что это так.

10 декабря 2019 года министр инфраструктуры Владислав Криклий объявил новый конкурс на аренду помещений в аэропорту «Борисполь». Соответствующее заявление он сделал вместе с главой Фонда госимущества Дмитрием Сенченко.

Но тут сюрприз. Оказалось, что уже есть украинские предприятия ООО «Премиум Авиа Солюшнз» и ООО «Рестхолдинг», которые находятся в законной процедуре законно текущего конкурса.

Правда, министр поступил в лучших традициях «попередников». Криклий забыл о том, что конкурс начат и, по закону, остановить его невозможно. Есть две компании, которые вступили в «борьбу», но их чиновник также предпочитает не вспоминать. И это при том, что уже этой осенью площади должны были сдать по итогам законного начавшегося конкурса.

Как все было

Уже при Владиславе Криклие, 30 октября, на сайте Фонда госимущества опубликовано изучение спроса на два помещения для размещения торговых точек в «Терминале F».

“Мы подали документы для участия в конкурсе на аренду помещений в аэропорту Борисполь, но по неизвестным нам причинам, министерство инфраструктуры отменило конкурс посреди процедуры. Министерство не обладает такими полномочиями, и его действия являются незаконными. Мы подали заявление в НАБУ, но там нас тоже игнорируют. Все делают вид, что ни нас, ни конкурса не существовало. Вот такое отношение новой власти к украинскому бизнесу”, — рассказала директор ООО “Премиум Авиа Солюшнс”.

Согласно закону «Об аренде государственного и коммунального имущества», когда заявители обращаются с заявлением — Министерство инфраструктуры должно предоставить ответ в течение 15 дней. Если чиновники не отвечают, то дают молчаливое согласие, которое запускает конкурс. Эта процедура не может быть прервана.

9 октября в газете «Ведомости Приватизации» было опубликовано объявление о намерении передачи в аренду объектов в аэропорту Борисполь. С этого момента и в течение 10 дней другие компании имели возможность подать свои заявки на аренду. После этого ФГИУ должен в течение трех рабочих дней утвердить окончательное решение по итогам изучения спроса.

Но этого не произошло. И в декабре объявили о перезапуске конкурса. Получается, что предыдущий отменили вопреки закону. При этом нельзя говорить об отсутствии конкуренции — заявки на конкурс подали несколько участников. Фонд госимущества даже выставил лоты на изучение спроса. Эта процедура закончилась 24 октября – то есть конкурс проходил согласно закону. А 6 ноября Мининфраструктуры снова потребовало документы на рассмотрение.

Для дирекции аэропорта “Борисполь” во главе с Павлом Рябикиным решение ведомства стало неожиданным. К нам в редакцию попало обращение директора к Министерству от 25 октября. Глава МАБ отметил необоснованное затягивание процесса и попросил, как можно быстрее подвести итоги конкурса и, наконец, сдать помещения в аренду. Ведь ремонт в терминале “F” закончился еще в апреле, но предприятие до сих пор не получает прибыль от 64 объектов.

Позднее, 5 декабря, Павел Рябикин направил в Мининфраструктуры новое обращение. В нем он заявил, что за время работы терминала пассажиры неоднократно возмущались качеством обслуживания. В документе подтверждается, что конкурс отменили по инициативе министерства, и в своем письме Фонду Госимущества указало, что передача в аренду возможна только при разделении на отдельные объекты аренды, а условия аренды будут предоставлены по каждому объекту отдельно. В общем магия вокруг аренды и не думает исчезать.

Ситуацией на своей странице в Facebook возмутился народный депутат Алексей Гончаренко. По его словам, из-за простоя площадок в аэропорту «Борисполь» бюджет Украины ежедневно теряет более 2 миллионов гривен только по арендной плате (есть еще 17%-й сбор). А помещения не могут сдать в аренду уже долгое время.

Нардеп обратился с депутатским запросом в НАБУ и потребовал начать расследование. Он предположил, что дело нечисто: «скорее всего существует сговор между Фондом госимущества и теми предпринимателями, которые уже осуществляют свою деятельность в аэропорту Борисполь». Надеемся, что НАБУ ответит, ибо это та еще сказочная даль, куда запросы заходят, но обратно ничего не возвращается.

По непонятной причине, министерство решило наплевать на законы и Конституцию и установить свои правила. Хочется отметить, что министерство не вправе указывать субъекту хозяйственной деятельности, сколько метров ему необходимо арендовать для работы. Так же, как и влезать в операционную деятельность аэропорта. Это, в принципе, вне компетенции министерства, даже такого забывчивого как Мининфраструткурты.

Возьмем, к примеру, ресторан, деятельность которого тоже регулируется нормами закона. И вот этому ресторану необходимо 500 кв.м. для ведения бизнеса – кухня, склад, помещение для персонала, зал, туалет и тд. Он подает документы для участия в конкурсе. Но тут вдруг министр говорит: «Не, ребята, 500 метров – это монополия, вот вам 5 помещений по 100». И как быть ресторану? Он окажется в ситуации, где ему придется взять кухню по 5 000 гривен за метр, зал по 3 000, а туалет по 10 000. И как вести бизнес в таком случае? А еще более вероятно, что ресторан не сможет участвовать в конкурсе вовсе. Что за честные конкурентные условия такие? Все таки Так ведь уже было, когда площади в Борисполе поделили на лоты, и одна компания взяла помещение под бизнес лаунж, но без туалета, поскольку туалет шел отдельным лотом. И в итоге торгов стоимость аренды маленького туалета достигла 500 000 тысяч гривен. Вот такое волшебство. Компания, естественно, его в аренду не взяла, а бизнес лаунж остался ни с чем. Борьба против монополии – это отлично, если она делается с умом, чего к сожалению, пока не наблюдается.

Украинскому бизнесу не привыкать. Единственное к чему привыкнуть невозможно – это безнаказанные плевки на закон, Конституцию и нарушение прав. Министр незаконно отменил конкурс, «бортанул» компании заявителей, и все делают вид, что так и надо и ничего не было. И самое грустное, что никого это не интересует. Пусть не интересуют честные и открытые отношения с бизнесом, но почему никого из чиновников не интересуют потери в бюджете?

2 миллиона гривен в день убытка – непростительная роскошь в наших реалиях. И это в стране, где в больницах нет элементарно зеленки, а родные онкобольных собирают годами на лечение своих детей.

Но, как говорится, нет загадок без отгадок. И вот отгадка появилась. В виде источника, который рассказал, что 4 декабря в Борисполе состоялась встреча при участии руководства Борисполя, главы Американской торговой палаты (АСС) в Украине -Андрея Гундера и директора компании “Макдональдс” Юлии Батритдиновой. Можно предположить, что чиновники министерства лоббируют интересы последней.

«Макдональдс» сообщил, что собирается принять участие в конкурсе и арендовать площадь в терминале D. Представители компании подтвердили факт встречи в аэропорту. Якобы, они хотели проверить, соответствует ли терминал «специфическим техническим требованиям» ресторанов. От этого зависело, будет ли «Макдональдс» участвовать в конкурсе.

Подобные обсуждения находятся вне рамок закона. Допустим, Борисполь, заинтересованный в уменьшении убытков пошел на это, и такую встречу можно оправдать. Но что, в таком случае, там делал глава АСС? Каким образом его или Американскую торговую палату касаются технические требования фаст-фуда?

Дальше интереснее. На брифинге, 9 декабря 2019 Владислав Криклий сказал: «Они («Макдональдьс») действительно заинтересованы, потому что действительно обратились в Борисполь, ибо слышали, что больше не будет отдаваться под одного какого-то игрока. И появилась реальная возможность принять участие в конкурсах — они сразу озвучили свой интерес».

Непонятно, откуда компания Макдональдс узнала о конкурсе до официального объявления министерства? И почему министр делает публичные заявления от имени коммерческой структуры? Снова забыл, что это не в его компетенции? Ребята из министерства, напоминайте вашему шефу иногда весь расклад. Нельзя так часто и много всего забывать, особенно министру.

На этом же брифинге Криклий заявил, что он не считает это лоббизмом, просто он любит гамбургеры и картошку фри. Это интересный подход к управлению сферой авиации. Фантастический. Зная пристрастия министра к дорогим машинам и часам, остается надеяться, что в Борисполе не сделают паркинг только для Мазератти, и магазины только для Patek Philippe. Или сделают? Нужны же атрибуты для демонстрации окончания «эпохи бедности».

Пока в министерстве любовь к бургерам побеждает любовь к закону, государство и сам аэропорт потеряли возможность уже сейчас получить гарантированный доход почти в 7 млрд. гривен на ближайшие 10 лет (договор аренды заключается на этот срок). Получится ли развеять этот магический флер вокруг аеропорта, получит ли государство эти деньги вследствие новых конкурсов, большой вопрос. А если и получит – то когда?

И если новые конкурсы объявлены, по заверению Криклия, во имя честности и прозрачности – то как объяснить тот факт, что вышеупомянутой компании «БФ Групп», которая монопольно находится в терминале Д молча продлили контракт до 2032 года, без всяких конкурсов?

Какая-то снова волшебная избирательная прозрачность получается.

И как с честностью и прозрачностью соотносится факт нарушения закона министерством в отношении компаний ООО «Премиум Авиа Солюшнз» и ООО «Рестхолдинг»? Кто защитит их права или хотя бы возместит понесенные убытки в связи с законным участием в конкурсе?

Компании направили заявления в НАБУ. Но видимо НАБУ часто общается с министром, и заразилось забывчивостью, так как в ответ — звенящая тишина. Дело в реестр не вносят, делопроизводство не открывают. Что это, как ни содействие коррупции? Но если учесть недавнюю историю с обвинениями главы НАБУ, то молчание вполне объяснимо. Им не впервой.

Вот такая магия.

Мы отправили запросы с просьбой объяснить ситуацию в ФГИ, Минифраструктуры, НАБУ, дирекцию “Борисполя” и АТПУ. На момент написания материала ответов не поступило.