У Неті з’явилися повідомлення, що Державна корпорація “Укртрансбуд” пропонує побудувати через усю столицю автомобільну естакаду. Питань у читачів виникає безліч: що це за споруда така велетенська? Звідки на її будівництво два з гаком мільярди доларів? І головне: а нащо ця автострада усім нам?

Розповідаю, оскільки близький до витоків проекту.

Київ утримує сьому в світі (!) позицію по заторах на дорогах. Водії клянуть годинні корки, авто забруднюють атмосферу, кияни та гості столиці дихають отрутою. А дорогі ще й доводиться постійно перекривати для ремонту.

Розширити автошляхи, що існують, неможливо, бо доведеться зносити стільки будівель, де живуть і працюють люди, що на дозволи піде вічність. Створення паркувань-перехоплювачів проблему вирішує лише частково. А машин на вулицях більшає з кожним днем.

Автором ідеї, яка вирішує проблеми, є президент “Укртрансбуда” Віктор Блонський.

Ідея полягає в тому, що багаторядна автомагістраль довжиною 25 км споруджується НАД залізничною колією, яка проходить через Київ. На окремих ділянках буде ще один ярус з автопаркуваннями на 25 тисяч місць. Приблизно кожні 5 км заплановані з’їзди/заїзди, які з’єднуються з дорогами столиці. Автоестакада буде мати чудове освітлення та шляхове полотно з підігрівом. Для цього передбачені сонячні панелі обабіч залізничних колій, які одночасно виконуються функцію шумозахисних екранів. Як наслідок, від Святошина до Дарниці у будь-який час та пору року можна буде комфортно доїхати за півгодини. І коштуватиме це водієві легкового авто суму, еквівалентну двом доларам США.

Саме так. Оскільки мова не про розпил бюджету, а про інвестиційний самоокупний проект, тому естакада повинна бути платною. Але ті, хто не хоче платити, зможуть і надалі користуватися звичайними дорогами міста, які помітно розвантажаться. А після закінчення двадцятирічної концесії автоестакада почне приносити гроші до держбюджету. До речі, потенційні інвестори проекту вже є.

Тепер про плюси проекту — і видимі, і приховані.

Оскільки естакада будується над залізницею, то ніяких будинків зносити не треба. Ба навіть більше: поїзди будуть ізольовані екранами, тому у санітарній зоні, яка стає непотрібною, місто зможе побудувати багато потрібних об’єктів. Наприклад, сучасну лікарню швидкої допомоги, до якої по естакаді можна буде швидко доставляти постраждалих з любої точки Києву. А також готелі, бізнесові та розважальні центри, для яких важлива зручність доїзду до аеропортів та вокзалів, а також наявність паркувальних місць.

Якщо придивитися, то вздовж естакади наявні ділянки, де можливо спорудити модерновий адміністративно-урядовий комплекс — офіс президента, будинок уряду з усіма міністерствами, парламент з усіма депутатськими комісіями (зараз все це розкидано по місту). Всі високопосадовці в одному місці — хай взаємодіють на користь країни! А історичний центр Києву позбавиться кортежів та авто чиновників і депутатів, які паркуються де завгодно як заманеться... Але це — так, необов’язкові мрії про майбутнє.

Щодо повсякденного, то під час будівництва будуть відремонтовані залізничні колії, а також відрізки міських доріг поруч з заїздами/з’їздами на естакаду. В рамках проекту можливо розглянути навіть реконструкцію центрального залізничного вокзалу, який потребує оновлення.

Зрозуміло, що будівництво естакади потягне за собою виробництво бетонних та металоконструкцій, різноманітної електроніки, пожвавить фінансово-банківських сектор. Але важливіше, що успішний проект покращить інвестиційний клімат України значно радикальніше, ніж десятки високопосадових заяв та конференцій.

Коли у київський проект почнуть вкладатися чималі гроші, інші великі міста України не захочуть стояти осторонь. І запропонують власні подібні розробки — ось вам і інвестиційний бум у масштабі країни.

Тепер про виконавців проекту “Автомобільна естакада”.

У часи президента Леоніда Кравчука Держкорпорація “Укртрансбуд” буда сформована на базі підприємств колишнього Міністерства транспортного будівництва СРСР. І займалася спорудженням складних відповідальних об’єктів — мостів, злітно-посадкових смуг, залізничних колій, брала участь у ліквідуванні наслідків паводків на Західній Україні. Але при президентові Вікторе Януковиче корпорація виявилася зайвою, і була директивно доведена до банкрутства.

Частина класних фахівців з унікальним досвідом змушена була працювати у ближньому та дальньому зарубіжжі. Але Віктор Блонський, до речі, сам будівельник з сорокап’ятирічним стажем, з ситуацією не змирився. Завдяки його зусиллям та наполегливості Державна корпорація “Укртрансбуд” була виведена з довгої процедури банкрутства і поступово повертається до нормальної діяльності. Але, звісно, у її балансі в рядках “Дохід” та “Прибуток” поки що нулі.

Однак фахівці корпорації на голому ентузіазмі, не очікуючи бюджетних коштів, розробили декілька великих проектів під потенційного інвестора. Які, у разі реалізації, суттєво поповнять бюджет країни. Естакада в Києві серед них.

Україна — фантастична, бо в ній таки позитивні дива трапляються.

Проект активно підтримав президент Віктор Ющенко — відчуття національно значущих ідей в нього беззаперечне. А високотехнологічна багатоярусна автоестакада реально стане візитівкою не тільки Києву, але й всієї України.

Першим з проектом було ознайомлено київське керівництво. Віталій Кличко та його заступники обома руками “За”. Для столичної мерії вирішення транспортних проблем — це манна небесна. Профільні установи міста готові до спільної роботи.

Однак всім, і у мерії також, зрозуміло, що маємо проект загальнонаціонального масштабу. Тому другим етапом проект потрапив до офісу президента Володимира Зеленського. І, наскільки мені відомо, справив неабияке враження на самому верху. З президентського офісу пішло доручення прем’єр-міністрові вивчити та підготувати заходи щодо запуску проекту. Зараз умовний м’яч — на урядовому полі. Точніше, на полі Міністерства інфраструктури, конкретно, на рейках та шпалах “Укрзалізниці”.

Саме з “Укрзалізниці” мають надійти конкретні пропозиції, які враховують специфіку залізниці. І обнадіює, що там у керівництві є досвідчені специ з залізничної інфраструктури.

Потенційні інвестори київської автоестакади зараз на низькому старті, готові вкладатися, чекають на детальну технічну документацію зі строками, витратами та планами робіт.

Принципово важливо, щоб масштабність та відповідальність проекту не злякали наших чиновників. А навпаки, спрацювало професійна гордість “Хто, як не ми?!”, дієве бажання залишити в новітній історії України дійсно знакове досягнення.

Було б чудово, щоб і народні депутати України увімкнули свою конституційну функцію контролю за реалізацією цього “проекту сторіччя”, якій насправді не має аналогів на пострадянському просторі.

Один досвідчений (але дещо заангажований) політик сформулював у нашій розмові, що якби все відбувалося, коли Україною керував Леонид Кучма, Києвом — Олександр Омельченко, а Мінтрансом — Георгій Кирпа, то цю автоестакаду вже б будували. Можливо. Втім мене, як і більшість українців, цікавлять події не умовні, а реальні, які відбуваються тут і зараз. Тому сподіваємося на результативну активність Володимира Зеленського, Віталія Кличка і Олексанра Кубракова.

Олександр Кочетков, політаналітик, радник президента Держкорпорації “Укртрансбуд”