12 травня 2021 року в одному з найпопулярніших і найреспектабельніших ресторанів столиці «Queen» відбувся прийом на честь лауреатів 25-ї ювілейної загальнонаціональної програми «Людина року-2020». Ця подія традиційно є своєрідним «pre-party» щорічної урочистої церемонії. Наш захід набув нового масштабу завдяки розкішному місцю проведення в серці Києва - ресторані «Queen.Kyiv», який входить до міжнародного холдингу Bulldozer Group.

Всі лауреати в національних номінаціях програми – особистості, які гідно визнані кращими в різних сферах професійної діяльності за минулий рік.

Під час вшанування, в невимушеній і святковій атмосфері лауреатам було вручено Почесні дипломи – високий знак відмінності за їх видатні досягнення.

Сьогодні Програма «Людина року» – найважливіше явище суспільного життя, що сприяє формуванню нової еліти країни.

Імена переможців у кожній з 11-ти національних номінацій, а також імена володарів Міжнародних та Спеціальних премій будуть оголошені в Національній опері України 22 травня 2021 року під час 25-ї ювілейної церемонії вручення премії «ЛЮДИНА РОКУ-2020».

Олександр Симчишин та Павло Козирєв

О. Рева, П. Кириленко, А. Вершина

Алессандро Дзанелли

Олексій Рева і Павло Козирєв

Анатолій Вершина

Богдан Струтинський

Анжеліна Швачка

Василь Голованов

Віталій Астахов

Віктор Берлін

Віталій Зінніков

Павло Кириленко

Дар'я Петрожицька