12 травня 2021 року в одному з найпопулярніших і найреспектабельніших ресторанів столиці «Queen» відбувся прийом на честь лауреатів 25-ї ювілейної загальнонаціональної програми «Людина року-2020». Ця подія традиційно є своєрідним «pre-party» щорічної урочистої церемонії. Наш захід набув нового масштабу завдяки розкішному місцю проведення в серці Києва - ресторані «Queen.Kyiv», який входить до міжнародного холдингу Bulldozer Group.
Всі лауреати в національних номінаціях програми – особистості, які гідно визнані кращими в різних сферах професійної діяльності за минулий рік.
Під час вшанування, в невимушеній і святковій атмосфері лауреатам було вручено Почесні дипломи – високий знак відмінності за їх видатні досягнення.
Сьогодні Програма «Людина року» – найважливіше явище суспільного життя, що сприяє формуванню нової еліти країни.
Імена переможців у кожній з 11-ти національних номінацій, а також імена володарів Міжнародних та Спеціальних премій будуть оголошені в Національній опері України 22 травня 2021 року під час 25-ї ювілейної церемонії вручення премії «ЛЮДИНА РОКУ-2020».
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