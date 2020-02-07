В студенчестве я прочел книгу рассказов Франца Кафки, они поражали и отталкивали одновременное, такое, знаете ли, извращенное совершенство. Так вот, начитанные соотечественники и малограмотные сограждане, украинская политика сегодня производит точно такое же впечатление.

Джунгли абсурда. С Маугли-Зеленским во главе, который, наверное, и хотел бы вернуться к людям, но воспитание в волчьей стае берет верх. Взять недавний визит американского госсекретаря Майка Помпео в Киев.

Что Украина хочет от Штатов? Разумеется, всемерной поддержки в противостоянии с Россией. Нам крайне важно влияние США на Кремль, причем, во всех аспектах — дипломатическом, военном, экономическом.

А чего хотят Штаты? Они намерены максимально вытеснить поставки российских энергоносителей в Европу, заменив их на свои. Это и геополитический, и геоэкономический интерес США. Именно поэтому они уже наложили санкции на «Северный поток» и намерены накладывать санкции и далее. В том числе, на тех, кто эти российские газ-нефть приобретают.

И что же вытворяем мы? Мы заключаем очередной договор на транзит российских энергоносителей на европейский рынок, чем ужасно гордимся, премии себе заоблачные выписываем… Про прямые поставки газа из России рассуждаем…

То есть, делаем полностью противоположное желаниям нашего главного стратегического партнера. А потом удивляемся, что Штаты почему-то не хотят занимать более жесткую проукраинскую позицию. Та же Польша, у которой ни аннексированных территорий, ни гибридной войны, планомерно переориентируется на поставки сжиженного газа из США. А у нас, похоже, потенциальные барыши от суперприбыльного газового бизнеса явно заслоняют национальные интересы?

Вот еще пример схожего административно-управленческого абсурда. В офисе президента заговорили о ротации и усилении Кабмина. За счет добавления в его состав новых — опытных — министров и вице-премьеров. Прежде всего, в экономическую сферу.

Вот представьте, правительственная машина завязла в болоте, потому что двигатель работает на четверть мощности, из картера хлещет масло, выхлопная дымит, а вентилятор перекосило. А вместо капитального ремонта с заменой прогоревших прокладок, дырявых сальников и гнутых клапанов умники из власти намерены запихнуть в сбоящий двигатель еще несколько паразитных шестерен. Да он просто заклинит на ходу, и мы все вместе улетим в кювет!

Попытка усложнить неработающее только ухудшит ситуацию, это управленческая азбука.

А вдобавок ошалевшая от возможностей Зе-команда хочет еще и разделить недавно созданные министерства-монстры! Сначала, особо не советуясь, объединили, а это требует кучи управленческих решений — ликвидации старых министерств, увольнения сотрудников из них, защищенных, между прочим, законом о госслужбе, создания нового министерства, разработки нового штатного, утверждения нового бюджета и фонда заработной платы и еще много чего муторного и бюрократического, но без чего вновь созданная структура не заработает.

И вот свершилось — создали. Оно еще работать толком не начало, а его снова разделять! Опять все те же многомесячные бюрократические процедуры с выплатой содержания вынужденно простаивающим работникам. Зачем?! Только для того, чтобы кто-то из временно влиятельных протащил в появившееся министерское кресло своего человечка?

А то, что в результате зависнет, например, рынок земли, который ОП продавливает изо всех сил, или сорвется завершающая — главная — фаза подготовки наших олимпийцев, что вызовет изрядный скандал в обществе, так это делителей/объединителей явно не заботит. И что это, как не театр абсурда?

Из той же пьесы, кстати, и увольнение Алены Бабак, бывшей у нас министром общин и территорий, которая с трибуны ВР заявила, что ей противостоит строительная мафия, с которой она начала бескомпромиссную борьбу, и что правоохранители на ее стороне… Стоп-стоп, если она вместе с правоохранителями борется с мафией, а депутаты из «Слуги народа» голосуют за ее увольнение, то они что, в сговоре с мафиози? Или мафия — это наоборот, Оксана Бабак, про которую писали и говорили многое, но то тогда почему депутаты не заявляют об этом вслух?

А разве не абсурд и бестолковость то, что монобольшинство не проголосовало за законопроект по борьбе с организованной преступностью, в народе — по борьбе с «ворами в законе»? Причем, не проголосовало во многом потому, что генпрокурор Руслан Рябошапка отправил в профильный комитет Рады письмо, в котором не согласился с рядом положений законопроекта. А всего месяц назад, когда было первое чтение, у Рябошапки претензий не имелось.

Что изменилось за это время? С кем таким влиятельным пообщался генпрокурор, если, напомню, законопроект — президентский? С «законниками» что ли?! Или это симптомы коронавируса?

Извините, но вы можете себе представить больший абсурд, чем депутат Кива, выглядящий вполне осмысленным, потому что он критикует нелепые действия генпрокурора?

Но апофеоз этой псевдогосударственной бессмыслицы — несомненно попытка офиса президента протащить через Раду закон о рынке сельхозземли.

Вот кто их гонит, как наскипидаренных? В чем необходимость голосовать именно сейчас, когда у Зе-депутатов сумятица и шатания из-за нависающего императивного мандата, по сути, депутатского рабства, которого им, понятное дело, не хочется? Когда оппозиция организовала натуральный парламентский бунт, непривычный для монобольшинства? Когда аграрии и прочие несогласные реально готовы на штурм парламента?

Ходит умозрительная версия, что это, мол, западные корпорации подгоняют, уж очень им украинской землицы захотелось. Но у корпораций ничего не горит. Тем более, что наши экономические показатели ухудшаются по всем значимым направлениям. Сборы в бюджет, промышленное производство, переработка продукции, добыча полезных ископаемых, баланс внешней торговли — все в минусах! И прогноз — пессимистический.

Значит, позже наша земля станет стоить еще дешевле. А на Западе деньги считать умеют.

Неубедительна и версия, будто Зе-команда предполагает падение электорального доверия к себе и торопится решить глобальную проблему с землей на нынешних остатках рейтинга. Но планирование и просчет рисков — явно не сильная сторона нынешней властей, они вообще валят с горы напрямик, как укуренные сноубордисты.

Тогда что?

У меня закрадывается подозрение, что абсурдный земельный шабаш в Раде — следствие внутренних противоборств в ближайшем окружении Владимира Зеленского.

То есть, Андрей Богдан, обиженный, что не ценят его суперспособности по манипулированию депутатами, отошел в сторонку — мол, попробуйте без меня. А его непримиримый конкурент Андрей Ермак тут же пообещал президенту, что запросто: пара недель — и закон о рынке земли на столе. И начал действовать настолько примитивно — давлением и подкупом, что спикер Дмитрий Разумков не захотел участвовать в подобных игрищах. И, воспользовавшись стычками под куполом, запустил закон по регламенту: с голосованием за все депутатские поправки. А поскольку их свыше четырех тысяч, то на это уйдет месяца два-три, минимум.

Если мое подозрение правильное, то главные кадровые ротации произойдут как раз не на Грушевского, а на Банковой. Хотя и на Грушевского без изменений уже не обойтись.

Александр Кочетков, аналитик и политтехнолог, специально для Политеки