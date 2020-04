Аналіз сучасного стану світу в його економічному, політичному і соціальному розрізах свідчить про зниження рівня глобальної мобільності людей і ресурсів, а також прагнення великої кількості країн до самоізоляції та автаркії.

Дана ситуація активно використовується авторитарною Росією для просування своєї агресивної зовнішньої політики, посилення впливу на Європейському континенті та руйнування системи санкцій, накладених на РФ за анексію Криму і війну на Донбасі.

При цьому, російська влада, у кращих традиціях радянських попередників, ставить свої зовнішньополітичні завдання на декілька штабелів вище соціального захисту власного населення, розвитку економіки та інших «дрібниць».

Яскравими прикладами синергетичних дій російських спецслужб, військових і пропагандистських ресурсів є показова допомога навіть не зовсім дружнім країнам в зв'язку з епідемією коронавірусу.

23 березня в Італії приземлилися дев'ять російських літаків Іл-76, на борту яких знаходилися близько 100 військових фахівців, які прибули для надання допомоги в боротьбі з коронавірусом. Окрім людських ресурсів також були доставлені медичні станції, ліки, антисептики, мобільні комплекси з обладнанням для діагностики, автомобільні комплекси аерозольної дезінфекції транспорту і територій, проте насправді 80% цієї гуманітарної допомоги виявились не потрібними.

1 квітня і США отримали свою порцію «пряників» від Росії. Російський транспортний літак доставив вантаж масок і дезінфікуючих розчинів, які до речі є дефіцитними товарами в самій РФ, необхідне медичне обладнання, зокрема, апарати штучної вентиляції легенів, в якості «гуманітарної допомоги», яка виявилася зовсім не гуманітарною, адже Штати за неї заплатили.

3 початку квітня в Сербії очікують перший літак з російськими фахівцями. Сербський президент вважає, що це буде «такий же пакет, як для Італії». В цілому Росія планує відправити до Сербії 11 військових бортів з допомогою проти коронавірусу - вірусологами і фахівцями з дезінфекції зі спеціальним обладнанням.

То для чого цей «цирк»? Для чого країні, яка ніколи не вважала за потрібне перейматися проблемами інших країн, а насправді частіше сама призводила до цих проблем, активно долучатися до всесвітньої гуманітарної програми?

Окремо хочу наголосити на тому, що під час загальносвітової «Коронавірусної кризи» надання правильної гуманітарної допомоги країнам, які її потребують - рішення безумовно благородне і заслуговує лише на похвалу та повагу. Однак, російська пропаганда використовує ці дії виключно для досягнення своїх прихованих цілей. Головна з яких - зняття санкцій з «деяких країн» на тлі пандемії.

Недарма саме зараз, коли весь світ переймається лише однією глобальною проблемою, коли страх пандемії зробив світову аудиторію більш вразливою перед операціями інформаційного впливу, «балакучі голови» з числа російської дипломатії активно закликають «обнулити всі санкції у світі», а російська машина пропаганди активізувалася для максимально ефективної підтримки цієї ідеї.

Водночас, було розпочате поширення антизахідних меседжів про «коронавірус винайдений в США» і неминучий економічний колапс Заходу.

Таких фейків зараз генерується просто безліч, при чому їх рівень часто переходить межу «побутових вкидів», і досягає міждержавної політики.

Так нещодавно з’явилася новина про те, що Польща не пропустила через свій повітряний коридор літак для Італії - країну-союзницю Польщі по ЄС і НАТО. Пізніше Польща спростувала дану інформацію.

Або, наприклад, легітимізація анексії Криму: як тільки Севастополь збирається відправити допомогу Італії, в цей же час повідомляється про те, що з італійської сторони цим займається Асоціація правників Італії, яка також виступає за зняття санкцій з Росії. Виходить, що допомога відправляється в той момент, коли запускається ідея про скасування санкцій. Співпадіння?

Хвиля російської дезінформації під прикриттям Covid-19 зачепила і Британію. Там уряд вже «обнулив» медичні страховки і проводить тести на коронавірус «виключно за великі гроші».

А в Нью-Йорку, згідно НТВ, медики змушені працювати в мішках для сміття замість захисних костюмів. Відповідне фото виклав в Twitter журналіст The New York Times Брайан Розенталь, який працює в жанрі розслідування. Звісно фотографія виявилася постановочною, насправді в лікарні ніхто не користується саморобними захисними костюмами. Навіть прес-секретар лікарні пізніше спростував дану інформацію в інтерв'ю для газети The Hill. Проте російську фейк-машину не спинити …

Окремим пакетом йде частина проросійської кампанії по дискредитації України і призначенням її цапом відбувайлом - як в якості основної перешкоди для зняття санкцій, так і в якості розсадника коронавірусу в Європі.

«Вірус створили в Україні, в лабораторії Міноборони США», «В Україні зріє епідеміологічна загроза для Росії», «Україні загрожує банкрутство», «Криза і коронавірус: чи витримає Україна подвійний удар» - це лише декілька прикладів шедеврів кремлівських пропагандистів.

У ряді матеріалів Київ вже називається головним противником зняття санкцій. Активно використовуються тези про Україну як про «недокраїну», яка точно не здатна пережити потрійну кризу – політичну, епідеміологічну та економічну. У Кремлі розраховують на те, що змучені коронавірусом «старші партнери» у вигляді ЄС просто самі змусять Україну визнати Крим російським, а Донбас - особливою територією.

На тлі цього, цікавим чином в медіа з'являються матеріали про те, що в Росії досить апаратів ШВЛ, а також про те, що економіка Росії зміцніла завдяки західним санкціям і тепер не залежить від кризи, пов'язаної з пандемією коронавірусу. Ця теза в останні роки старанно доносилась не тільки до «звичайної» вітчизняної і зарубіжної аудиторії, але і до закордонного експертного співтовариства. А зараз такі матеріали будуть з'являтися все частіше (дуже доречно для Кремля).

Широкомасштабна кампанія з дезінформації, яку активно веде Росія під прикриттям Covid-19, з залученням найпотужніших підрозділів інформаційних військ Кремля (агентство Sputnik, регіональні вузли дезінформації, цілеспрямовані на країни Балтії, система «Росія Сегодня», ЗМІ, безпосередньо пов'язані з Адміністрацією президента, депутатами Держдуми, прокремлівськими олігархами, зокрема, активізувалася система медіа-холдингу «Патріот», а також весь пул, який асоціюється з т.зв. «російською весною») трохи відволікає від реальної цілі пропагандистського руху Кремля, мета якого - досягнення абсолютно конкретного результату - перетворення Росії з небезпечного вигнанця на легітимного партнера, зняття санкцій і в кінцевому підсумку зміна світового порядку в бажану Кремлем сторону. Весь букет меседжів, який подається як новинний та експертний потік, в кінцевому рахунку спрямований на руйнацію (твердження про руйнування) ЄС, а також на твердження про розпад трансатлантичного партнерства з США.

Як випливає з кремлівського інформаційного потоку, головною метою дезінформаційної кампанії під прикриттям Covid-19 є твердження: під час глобальної пандемії залишиться єдиний стовп стабільності, який зміцнився за час санкцій та ізоляції, і це - Росія. І, виявляється, зараз просто необхідно скасувати санкції проти неї, заради свого ж, європейського і американського, блага. Особливо для європейського, навіть якщо американці і Україна з цим не згодні.

Юрій Федоренко.

Аналітик, експерт з питань суспільної комунікації.