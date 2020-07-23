В цьому році святкує свій 25-річний ювілей загальнонаціональна програма «Людина року».

Вже чверть століття програма зводить на зірковий п’єдестал справжніх лідерів незалежної України, особистостей, які професійною майстерністю, творчою енергією, яскравим талантом і мудрістю здобули широке визнання й авторитет. Шанована і відома не тільки в Україні, а й за її межами, «Людина року» активно впливає на процеси формування та становлення вітчизняної еліти, сприяє подальшому соціально-економічному розвитку держави, відродженню духовних цінностей, служить благородній справі консолідації прогресивних сил суспільства.

Щорічно, завдяки цьому унікальному проекту, ми маємо чудову можливість вшанувати найкращих, віддячити за їхню самовідданість, мужність, творчий пошук та невтомну працю. А ще – зарядитися, надихнутися цією дивовижною енергією успіху, відчути гордість за свою країну і її найкращих, найдостойніших представників.

За 25 років існування програми, історії здобутків і перемог наших видатних співвітчизників стали своєрідним літописом національного відродження і прогресу України в усіх напрямках суспільно-політичного, економічного й духовного життя.

Тож з нагоди почесного 25-го ювілею, ми хочемо разом з вами згадати найвідоміших, знакових, уславлених співвітчизників, які в різні роки отримували почесний титул «Людина року».

Імена цих людей спалахували на небосхилі української держави, як зірки.

Це люди-Прометеї, люди-легенди, чий внесок у становлення і розвиток країни важко переоцінити.

Історія № 7. Юрій РИБЧИНСЬКИЙ

Чарівний скрипаль поетичного слова

Якщо спитати, хто автор слів відомої української пісні «Ой, летіли дикі гуси», багато слухачів відповість, що ця пісня – народна. Вона і справді така – її знають і співають ось вже 50 років не тільки відомі виконавці, а й мільйони простих людей. Для себе, для душі. Бо є в ній якась особлива проникливість, і журба, і справжнє почуття… Та все ж таки автор слів вцієї легендарної пісні є, і про це також знає багато поціновувачів української естради. Звичайно, це – Юрій Рибчинський. Його ім’я вже давно стало «поетичним брендом», символом якості української пісні. Неймовірно, але у цього майстра слова майже нема пісень, які б не стали популярними. А шлягером стає кожна десята! Достатньо згадати тільки «Чарівну скрипку» і «Зелен-клен», «Три поради» і «Минає день», «Тече вода» і «Верба», «Пилигримы» і «Виват, король!», «Берега» і «Хрещатик»… І це тільки початок переліку.

Відомий Юрій Рибчинський не тільки чудовими піснями. У його творчому доробку – лібрето опер та рок-опер (найвідоміші «Біла ворона. Жанна д’Арк», «Парфумер», «Біла гвардія»), десятки музичних номерів у виставах і кінофільмах. Талановитий митець є автором п’єс і сценаріїв. На основі п’єси «Едіт Піаф. Життя в кредит» створений популярний однойменний мюзикл. Успішний Юрій Рибчинський і як продюсер, з його легкої руки на естрадному небосхилі запалала не одна зірка.

…Свій перший вірш Юра Рибчинський написав в 8-му класі. Родина жила в Києві, на Подолі. Чоловіки з родини Рибчинських мали схильність до малювання, і за традицією хлопець цілих десять років займався в художній школі. Не дивно, що перші поетичні спроби Юрія для його батьків були дуже несподіваними. Він почав відвідувати літературну студію, познайомився з молодим режисером Лесем Танюком, який навчив Юрія азів поетичної майстерності, по-справжньому відкрив українську культуру. Особливо важливим для початківця стало знайомство з відомим поетом Євгеном Євтушенко. Юрій показав йому свій «творчий зошит» після виступу метра поезії в київському Жовтневому палаці. Поради Євтушенка і його «благословіння» стали потужним стимулом для подальшого поетичного пошуку. Згодом твори вісімнадцятирічного поета з’явилися у популярному журналі «Юність» та газеті «Комсомольская правда», а відомий чтець В’ячеслав Сомов взяв вірші молодого поета в свої концертні програми. На афіші ім’я Рибчинського стояло поряд з Пастернаком і Цвєтаєвою… Далі по закінченні філфака київського університету була армія. Тут і відбулася знакова зустріч, яка сильно вплинула на подальший розвиток подій. Поет Юрій Рибчинський та композитор Ігор Поклад опинилися в одному армійському ансамблі. Їх першою творчою спробою співпраці в тандемі стала пісня «Очі на піску», яку віддали популярній радянській співачці Тамарі Міансаровій. Успіх цієї пісні був приголомшливим. Трохи пізніше вона ввійшла в репертуар найяскравіших зірок того часу – Йосифа Кобзона, Едуарда Хіля, Муслима Магомаєва…Так почалося сходження на естрадний Олімп поета-пісняра Юрія Рибчинського.

Що вирізняє хорошу пісню від посередньої? Які складові потрібні, щоб вона взяла за душу, запам’яталася, стала хітом? Звичайно, дуже важливими є музика і виконавець. Але все ж таки, при всіх рівних умовах, основою є наповнення пісні – історія, сюжет, яку вона несе. І саме в цьому Юрій Рибчинський – великий майстр. Дуже часто його пісня – це маленький спектакль, дійство, яке розгортається на наших очах. Якоюсь містично-поетичною силою йому вдається втягнути слухача в створений ним світ і стати його частиною.

…1978 рік. Концерт славнозвісних «Піснярів» в київському Палаці спорту. Яблуку ніде впасти. Перше відділення закінчує прем’єра рок-балади «Крик птаха» у виконанні керівника гурту Володимира Мулявіна. Останні музичні акорди і …тиша. Проходять секунди. Хвилина, друга. Чутно тільки, як хтось тихо схлипує. Нарешті слухачі повернулися в реальність, і зал вибухнув оваціями... Вражаюча, драматична пісня.

Твори Юрія Рибчинського бувають настільки сильні по своєму впливу і енергетиці, що навіть «беруть участь» в історичних подіях. Така доля спіткала пісню «Свобода» з рок-опери «Біла ворона». Перший раз вона звучала через гучномовці на всю Москву під час путчу 1991 року в Москві, підтримуючи прихильників Бориса Єльцина. Вдруге, як гімн визвольної боротьби її заспівала на Майдані під час Помаранчевої революції в Києві Наталя Сумська. Що ж, якщо пісні Рибчинського звучать під час повстань, вони дійсно народні!

За свій багатолітній творчий шлях Юрій Рибчинський співпрацював більш як з 150 композиторами, серед яких Ігор Поклад, Володимир Івасюк, Борис Монастирський, Ігор Шамо, Микола Мозговий, Геннадій Татарченко, Володимир Засухін, Вадим Ільїн, Ігор Крутой і багато інших. Щороку розширюється коло творчої співдружності з композиторами нової генерації, такими як Ніколо, Ігор Демарін, Вікторія Васалатій. Поета цікавлять сучасні тенденції – коли молоді люди роблять те, чого ще не робив ніхто. Як правило, він одночасно працює мінімум з 10–15 композиторами – українськими, грузинськими, білоруськими, російськими.

Перелік зіркових виконавців пісень Рибчинського просто величезний: Софія Ротару, Василь Зінкевич, Ніна Матвієнко, Валерій Леонтьєв, Тамара Гвердцителі, Олександр Малінін, Алла Пугачова, Валентина Толкунова, Лайма Вайкулє, Павло Зібров, Наталя Могилевська, Руслана Лижичко, Наталя Бучинська… А скільки нових яскравих імен він відкрив, на скількох пісенних конкурсах посів перші місця!

…Вже більше півстоліття на українській і світовій естраді звучить чарівна скрипка поетичного слова Юрія Рибчинського. Багато виконавців включають його пісенні шедеври до репертуару своїх сольних концертів в Україні і Ізраїлі, США і Німеччині, Білорусі і Росії. А Майстер продовжує створювати нові пісні. Ті ж, що були написані раніше, отримують друге і третє життя. Не так давно на шоу «Голос країни» дві молоді українські співачки у вокальному двобої змагалися за перемогу з піснею… «Очі на піску». Двоє інших конкурсантів виконували його пісенну перлину «Скрипка грає».

Яке ж це щастя для автора – йдуть роки, змінилося не одне покоління виконавців, а пісні, що вже стали класикою, продовжують звучати!

Як одному із засновників української естрадної пісні, Юрію Рибчинському присвоєно звання Народний артист України. Також він удостоєний почесного звання Заслужений діяч мистецтв України.

За визначний особистий внесок у розвиток національної культури, збагачення вітчизняного пісенного мистецтва, багаторічну плідну творчу діяльність Юрій Рибчинський нагороджений Орденом князя Ярослава Мудрого V ступеню.

Юрій Рибчинський є неодноразовим Лауреатом Всесоюзного телевізійного конкурсу «Пісня року» (1972, 1974, 1976, 1978-80, 1983, 1987-89).

7 березня 1998 року під час урочистої церемонії вручення премії «Людина року-1997» Юрій Рибчинський був удостоєний високого титулу «Діяч культури і мистецтва року».

21 березня 2015 року під час урочистої церемонії вручення премії «Людина року-2014» Юрій Рибчинський став володарем спеціальної премії ім. Михайла Вороніна «За високий стиль життя».

Генеральна дирекція загальнонаціональної

програми «Людина року»