З листопада 2017 року велася реконструкція стадіону школи №194, але лише до початку навчального 2020 р.завершилися будівельні роботи. Київському бюджету стадіон обійшовся в 33 млн. грн

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Незважаючи на те, що формальним замовником виступало Управління освіти в Оболонському районі, підрядник реконструкції стадіону ТОВ «Плутон-С» затягував терміни будівництва. Тільки з втручанням депутата Київради Людмили Костенко роботи з реконструкції були відновлені і доведені до завершення. На черзі у "Плутона-С" ще один Оболонський довгобуд – стадіон біля школи №256. І якщо у вересні стадіон не буде зданий в експлуатацію, то може позбудеться посади нинішній голова Оболонської РДА Кирило Фесик.

ТОВ "Плутон-С" спочатку створювався як компанія для роботи з державними тендерами. У період з 2015 по 2019 рр. компанія виграла державних тендерів на суму майже 600 млн. грн. Найчастіше дані тендери стосувалися ремонтів шкіл, дитячих садків, лікарень та інших бюджетних установ. У тендерах ТОВ "Плутон-С" неймовірно щастило: 9 з 10 тендерів вони вигравали за рахунок найнижчої ціни робіт. Висловлювалися думки, що керівник «Плутон-С» Олександр Кирилов володів інсайдерською інформацією. Можливо, формальні замовники просто "зливали" дані про конкурентів, а представники ТОВ «Плутон-С» подавали заявки в останній день торгів, коригую кошторис на найменшу. Скільки при подібній схемі отримував "Інсайдер", залишається тільки здогадуватися?

Схема безперебійно працювала, поки в травні 2017 р.не вибухнув скандал в школі №29. Батьківський комітет поскаржився журналістам Gazeta.ua, що керівництво "Плутон-С" змушує директора підписати акт прийому-передачі виконаних робіт. ТОВ "Плутон-С" отримав на ремонт спортзалу 1,2 млн.грн. бюджетних коштів, але при цьому роботи не виконав. Як описав це представник батьківського комітету Олег Павлович: підлога недофарбована, зі стін стирчать незаізольовані дроти, місцями залишили стару підлогу, а до баскетбольного кошику не приварили кільце. Згідно з розслідуванням журналістів, ТОВ "Плутон-С" був не раз помічений "на відмиванні грошей на капремонт в навчальних закладах".

Але не дивлячись на скандал і журналістське розслідування, вже в листопаді 2017 р. ТОВ «Плутон-С» виграв два ключових для Оболонського району тендери на реконструкцію стадіонів: школи № 194 на суму 33 млн. грн. і школи № 256 на суму 36,8 млн. грн. Виконання робіт по цих об'єктах повинно було зайняти рік. Але до 2019 р.на стадіоні біля школи №194 тільки зняли верхній шар грунту і поклали гравій. На цьому роботи зупинилися.

Щоб відновити роботи на стадіонах ініціативна група оболонців звернулася до місцевого депутата Людмили Костенко. Саме її стараннями в 2017 р.були отримані гроші з міського бюджету на реконструкцію стадіонів. Головне питання-що заважає закінчити реконструкцію при отриманому бюджеті.

Висувалися версії, що гроші спочатку були поділені між підрядником і замовником, а тому будувати вже нема на що.

У червні 2019 р. роботи над стадіоном біля школи № 194 поновилися.

А по стадіону біля школи №256, здавалося, що самі замовники не особливо зацікавлені в закінченні робіт. Наприклад, керівник КП "Житлоінвестбуд-УКБ" формальний замовник робіт) Сергій Данилович просто не з'явився на зустріч з депутатом і місцевими жителями.

Особливе побоювання викликало можливе банкрутство компанії ТОВ "Плутон-С". Через зіпсовану репутацію і багаторазові судові позови з грудня 2019 р.компанія, закономірно, не отримує державні замовлення (останній був якраз від КП «Житлоінвестбуд-УКБ»). А тому ТОВ "Плутон-С" має і фіскальні борги, і судові позови. Навіть назву довелося змінити на ТОВ "Блуузестрейд". Виникла реальна загроза розтрати 70 млн.грн. бюджетних коштів. Замість нових стадіонів виходила діра в столичному бюджеті.

Справа про два стадіони потрапила на контроль меру Києва Віталію Кличку. Він особисто відвідав стадіони-недобудови.

Під час відвідування стадіону біля школи №256 Віталій Кличко представив оболонцям нового голову Оболонської РДА – Кирила Фесика. Будівництво стадіону біля школи №256 Кличко представив Фесіку як іспит на відповідність посаді.

Як сказав мер: "якщо зобов'язання у вересні не будуть виконані, то будемо робити кадрові перестановки. Будемо призначати тих, хто не словами, а справами може підтвердити своє місцезнаходження на даній посаді".

До 1 вересня підрядник ТОВ «Блуузестрейд» провів роботи і здав в експлуатацію стадіон біля школи №194. Там побудовані два поля зі штучним газоном для футболу та міні-футболу, оновлені глядацькі трибуни, є бігові доріжки, майданчики для стрибків у висоту і Боксерський ринг.

А ось здача стадіону біля школи № 256 відкладається. Від голови Оболонської РДА Кирила Фесика були спроби прискорити процес і вести будівельні роботи ночами, але мешканці прилеглих будинків не стали терпіти шум вантажівок і світло будівельних прожекторів. Залишається відкритим питання: чи зможе новопризначений глава району виправдати надії мера і здати стадіон в строк? І чи не стане цей шкільний стадіон фатальним у короткій чиновницькій кар'єрі Кирила Фесика?