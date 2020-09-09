Для того, чтобы запрос на закрытую банковскую информацию о выдаче кредитов выглядел правдоподобнее, его «спрятали» в уголовное производство по художественному музею. Правда, не учли, что дело передано в суд и уже готов обвинительный акт

Как картины связаны с микрокредитованием пишет Деньги. Информатор.

Всем нам иногда срочно нужны деньги – на операцию, поездку, подарок или еще на что-то важное. И не всегда заначки или помощи друзей и родных на это хватает. Но раз деньги нужны тут и сейчас, то можно воспользоваться услугами микрокредитования. Да, этот вид ростовщичества будет приносить доход его владельцам, а должникам никто не будет прощать кредиты. Но люди берут деньги добровольно и должны «играть» по правилам.

А вот кто играет не по правилам, так это высокие чины из днепровского областного отделения полиции. В одну такую светлую голову пришла идея немного «потрясти» такой бизнес. И сделали это хитрым способом.

Как картины связаны с микрокредитованием

История началась в конце августа этого года, когда банки получили документ с подписью заместителя начальника — начальника отдела расследования преступлений, совершенных против жизни и здоровья человека следственного управления ГУНП в Днепропетровской области, капитана полиции Андрея Мельниченко.

В этом письме он просит банки предоставить все данные о транзакциях днепровского сервиса онлайн микрокредитования «Е-гроші» с января 2019 по 4 апреля 2020 года. Якобы, эти данные нужны в уголовном производстве №12019040000000639.

Но сразу бросается в глаза тот факт, что производство касается работ по капитальному ремонту фондовых помещений «Днепропетровского художественного музея». Какое отношение музей имеет к кредитованию, остается загадкой.

Второй факт, который не так явно видно: на момент, когда банки получили письмо из полиции, досудебное расследование закончилось и дело передали в суд. На 21 августа было назначено подготовительное судебное заседание. Простыми словами: расследование, на которое ссылается Мельниченко, уже завершилось и просить что-то у банков, поздно. Уже составлен обвинительный акт, который никак не касается «Е-грошей» и личных данных клиентов этого сервиса.

Так зачем бывшему киевскому следователю по особо важным делам Андрею Мельниченко такая хитро закрученная многоходовка? Почему не открыть новое уголовное производство, если есть нарушения, и вести это дело по всем правилам?

Каким образом это может иметь отношение к правонарушениям уголовного производства №12019040000000639 — ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой) и ч. 1 ст. 366 Уголовного Кодекса Украины (служебная подделка), в письмах к банкам не говорится.

В компании предполагают, что Андрей Мельниченко мог превысить свои служебные полномочия и сознательно вводит в заблуждение руководство банков относительно нужных ему сведений. Подобные действия могут привести к возможному расследованию по ч. 1 ст. 365 (превышение полномочий), ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) и ч. 1 ст. 231 Уголовного Кодекса Украины (умышленные действия, направленные на получение сведений, составляющих коммерческую или банковскую тайну).Интересно, а бывший руководитель Мельниченко — начальник следственного управления Национальной полиции Киева Александр Пивовар в курсе, что происходит в Днепре?

По данному факту юристы компании уже подали заявление в территориальное управление Государственного бюро расследований в Полтаве и направили жалобы в прокуратуру области и начальнику Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области полковнику полиции Анатолию Щадило.

В то время, как в период карантина многие предприятия теряют прибыль и сокращают сотрудников, «Е-гроші» заплатили за неполный год больше 10 миллионов гривен налогов и дали работу 100 украинцам. В таких условиях, задача государства и правоохранительных органов смягчить экономический удар и действовать строго в рамках закона. Как видим, не у всех это получается.