Повышение тарифов на коммунальные услуги в Николаевской области уже затрагивает холодную воду и водоотвод.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Николаевской области утверждено для Южноукраинска с 10 сентября 2025 года, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет исполком городского совета.

Решение касается холодного водоснабжения, канализации и плановых изменений системы отопления и горячего водоснабжения.

Холодная вода подорожала до 43,08 грн за кубометр, а отвод стоков теперь стоит 57,60 грн за кубометр с НДС. Эти изменения вступают в силу сразу, поскольку на данные услуги государственного моратория нет.

Что касается отопления и горячего водоснабжения, расценки планируются на уровне 714 гривен за 1 Гкал для тепла, горячая вода с полотенцесушителем — 100,1 грн/м³, без полотенцесушителя — 77,81 грн/м³. Для населения пока остаются в силе старые расценки 2022: 412,78 грн за 1 Гкал. Разницу компенсирует государство.

По словам представителей исполкома, повышение расценок на холодную воду и канализацию отражает фактические расходы предприятия, тогда как для тепла и теплых поставок изменения будут введены после завершения войны плюс шесть месяцев.

Следовательно, повышение тарифов на коммунальные услуги в Николаевской области уже задело холодное водоснабжение и водоотвод, а вопрос тепла и горячей воды будет решен позже в соответствии с законодательным мораторием.

Несмотря на ситуацию, которая заставляет украинцев тратить больше, есть и хорошие новости, связанные с финансами. В Николаевской области у людей есть возможность получить денежную помощь. Такая поддержка предусмотрена Законом Украины «О статусе и социальной защите граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы».

