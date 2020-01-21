Улюбленець Путіна розповів, як на його думку, можна повернути Україну

Скандальний російський режисер Микита Михалков, якому заборонили в'їзд в нашу країну, розповів, чому Росія втратила Україну і як її можна повернути

«Ми втратили Україну саме тому, що нічим не займалися. Йшов газ, є телиці, є горілка, і куди вони, хохли, дінуться? А 20 років з цими дітьми працювали. Виросли два покоління, які ніколи не прийдуть до Росії. Ніколи! Тільки через кров. У них вже вбито це в матрицю», — сказав Михалков в ефірі програми російського телебачення.

Він зазначив, що не хотів би, щоб це виявилося правдою, однак змінити свідомість людей, вихованих в ненависті до Росії, по-іншому неможливо.

«Я боюся це говорити і не хотів би, щоб це було. Але змінити самосвідомість тих людей, які виховані за ці роки і які оспівують і вихідні влаштовують в день народження Бандери, змінити їх світосприйняття та свідомість, на жаль, можна тільки через силу. Яка це сила — війна, кров, не знаю. Але для мене очевидно, що розмови з ними, мовляв, ми брати, вже не працюють», — вважає Микита Михалков.

Крім того, ми писали, що скандальний Михалков зрівняв Україну з фашистською Німеччиною і передрік їй сумне майбутнє.

Про це він заявив в інтерв'ю російській радіостанції.

"Уявіть собі Німеччину, 39 рік. Людині з Радянського Союзу забороняють в'їзд до Німеччини. Як вона повиннна до цього ставитися?.. Можна припустити, що це той режим, який був у Німеччини в 1939 році", - вважає Міхалков.

"Тільки шкодую, що величезна кількість нормальних українців, які, так би мовити, перебувають під неймовірним абсолютно режимом, що носять клінічну властивість, втрачають можливість дивитися фільми, читати книги, які вони хотіли б читати", - зазначив режисер.

Він також вважає, що Україна скоро перестане існувати.

"Якщо нічого не зміниться в майбутньому, то це катастрофа значення якої важко перебільшити. Якщо нічого не зміниться в майбутньому, Україна обезлюдить просто взагалі: частина загине, а частина виїде", - заявив Михалков.

Нагадаємо, розкрилися подробиці трагедії з дівчиною онука Михалкова.

Як повідомляла Politeka, очманілий Михалков зібрався силою "повернути українців", на межі божевілля.

Також Politeka писала, що скандальний Михалков "передбачив" Україні лякаюче майбутнє.